Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

GKRY’de liderlik seçimini eski Dışişleri Bakanı Christodoulides kazandı

Güncelleme Tarihi:

#GRYK#Seçim#Sandık
GKRY’de liderlik seçimini eski Dışişleri Bakanı Christodoulides kazandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2023 21:31

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) ikinci tura kalan liderlik seçiminde bugün düzenlenen seçimde oyların yüzde 51,9’unu alan eski Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides kazandı.

Haberin Devamı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) 5 Şubat’ta yapılan liderlik seçimleri 14 adaydan hiçbirinin yüzde 50’nin üzerinde oy alamaması nedeniyle ikinci tura kalmıştı. Bugün düzenlenen ikinci turda, ilk turda oyların yüzde 32’sini alan eski Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile oyların yüzde 29,6’sını alan bağımsız solcu aday Andreas Mavroyiannis yarıştı. Sandıkların kapanmasının ardından yapılan oy sayımında 49 yaşındaki Christodoulides oyların yüzde 51,9’unu alarak GKRY’nin en genç lideri oldu. Christodoulides’in rakibi 66 yaşındaki Mavroyiannis ise oyların yüzde 48,1’ini aldı.

Yenilgiyi kabul eden Mavroyannis, Christodoulides'i tebrik ederek, "Bu gece uzun ama güzel bir yolculuğun sonu. Benimle birlikte seyahat eden herkese tüm kalbimle teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Christodoulides oyunu vermeden önce yaptığı açıklamada ise, "En önemlisi, seçimlerin ertesi günü hepimizin birleşmiş olmasıdır" demişti. GKRY’nin 2013’ten bu yana iki dönemdir lideri olan Nikos Anastasiadis, yasalar gereği 3’üncü dönem için aday olmamıştı.

Gözden Kaçmasın

Son dakika... Türkiyeyi sarsan felakette yedinci gün: Depremde can kaybı 29 bin 605... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgilerSon dakika... Türkiye'yi sarsan felakette yedinci gün: Depremde can kaybı 29 bin 605... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgilerHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#GRYK#Seçim#Sandık

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Türkiyeyi sarsan afette yedinci gün: Deprem felaketinde can kaybı 24 bin 617... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika... Türkiye'yi sarsan afette yedinci gün: Deprem felaketinde can kaybı 24 bin 617... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
Yeni binalar neden dayanıklı değil Deprem kültürümüz neden oluşmadı ‘Bir şey olmaz ağabeycilik en büyük sorunlardan biri’

Yeni binalar neden dayanıklı değil? Deprem kültürümüz neden oluşmadı? ‘Bir şey olmaz ağabeycilik en büyük sorunlardan biri’

#Kahramanmaraş Depremi
Dünyanın yüreğini yakan o kareyi çeken fotomuhabir konuştu: Bundan daha büyük bir acı var mı

Dünyanın yüreğini yakan o kareyi çeken fotomuhabir konuştu: 'Bundan daha büyük bir acı var mı?'

#Kahramanmaraş Depremi