GKRY'de İsrail kriz: Kiliseye giriş engellendi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) İsraillilerin Limasol kentinde bir köyü satın aldığı ve köydeki kiliseye vatandaşların girişinin engellendiği iddiası gündem yarattı.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Limasol’a bağlı Trozena köyünün İsrailliler tarafından satın alındığı öne sürüldü.

“KİLİSEYE GİRİŞLER ENGELLENİYOR” İDDİASI

Skala Times gazetesinin sosyal medyadaki tartışmalara dayandırdığı haberde, köydeki kiliseye gitmek isteyen Rumların içeri alınmadığı iddia edildi.

Haberde, özellikle Aziz Georgios Kilisesi’ne erişimin kısıtlandığına dair şikayetlerin arttığı belirtildi.

POLİSTEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Gazeteye konuşan bir polis memuru, bölgede geniş bir arazinin İsraillilerin mülkiyetine geçtiğini doğruladı.

Polis yetkilisi, kilisenin özel mülkiyet sınırları içinde kalması durumunda erişime sınırlama getirilebileceğini belirterek, girişin engellenmesi ihtimaline dikkat çekti.

Aynı yetkili, kamuya açık alanlarla ilgili ise net konuştu:

“Hiç kimse kamusal alana veya bir yola girişi yasaklayamaz. Bu tür bir olay yaşanırsa vatandaşları derhal polisle irtibata geçmeye çağırıyoruz.”

PERDİKİS’TEN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Eski milletvekili ve Ekolojistler Birliği Başkanı George Perdikis de konuyu gündeme taşıdı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Perdikis, Trozena köyü ve Aziz Georgios Kilisesi’ne erişimin yasaklandığı yönünde bilgiler aldıklarını ifade etti.

Perdikis, İsrail bağlantılı bir şirketin bölgede çok sayıda arsa ve konut satın aldığını, bazı binaların yıkıldığına dair iddialar bulunduğunu aktardı.

“İMAR DESTEĞİ VE YIKIM” İDDİALARI

Perdikis ayrıca şu iddiaları dile getirdi:

“Şirketin imar dairesi ve yerel yönetimce desteklendiğine, ayrıca eski bir patikayı açmak için iş makineleri kullandığına” dair şikayetler ve duyumlar aldıklarını belirtti.

Bölgenin sit alanı içinde bulunduğunu vurgulayan Perdikis, yetkililere kamuoyunu bilgilendirme çağrısı yaptı.

DEMOGRAFİK ENDİŞE BÜYÜYOR

Öte yandan, GKRY’de yabancılara büyük arazi satışlarının artması, adanın demografik ve sosyal yapısına ilişkin endişeleri de beraberinde getirdi.

Baf’taki terk edilmiş bir Türk köyüne de İsrail başta olmak üzere farklı ülkelerden iş insanlarının ilgi gösterdiği belirtilirken, gelişmelerin kurumsal düzeyde ele alınması gerektiği ifade ediliyor.