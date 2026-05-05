Gizli yapı deşifre oldu! Bu ağın arkasında kim var? İran bağlantısı kafaları karıştırdı...

İngiltere merkezli The Telegraph gazetesinin ortaya çıkardığı çarpıcı bulgular, İran ile bağlantılı olduğu öne sürülen geniş çaplı bir medya ve propaganda ağının İngiltere sınırları içerisinde faaliyet gösterdiğine işaret ediyor. Habere göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile ilişkili olduğu belirtilen bu yapı, İngiltere’de kayıtlı bazı televizyon kanalları ve medya kuruluşları aracılığıyla etkinliğini sürdürüyor.



İRAN DESTEKLİ MEDYA AĞI: IRTVU



İddiaların merkezinde yer alan yapı, İslam Radyo ve Televizyon Birliği (IRTVU) olarak bilinen uluslararası medya ağı. Bu kuruluş, İran rejiminin ideolojik çizgisiyle uyumlu yayınlar yaptığı öne sürülen çok sayıda medya organını bünyesinde barındırıyor. IRTVU’nun yalnızca İran’la sınırlı kalmadığı; Hamas, Hizbullah ve Yemen’de faaliyet gösteren Husiler gibi bölgesel aktörlerle de paralel bir söylem benimsediği ifade ediliyor.



ABD yönetimi, 2020 yılında IRTVU’ya yaptırım uygulamış ve kuruluşun doğrudan İran Devrim Muhafızları’nın kontrolünde olduğunu açıklamıştı. Washington’a göre IRTVU, IRGC’nin ‘propaganda kolu’ olarak faaliyet gösteriyor ve uluslararası kamuoyunu etkilemeye yönelik sistematik bir iletişim stratejisinin parçası olarak görülüyor.



İNGİLTERE’DE KAYITLI KANALLAR DİKKAT ÇEKİYOR



Haberde en dikkat çekici unsurlardan biri ise IRTVU ağına bağlı bazı medya kuruluşlarının İngiltere’de resmî olarak kayıtlı olması. Manchester merkezli Ahlul Bayt TV’nin yanı sıra, Yemen’deki Husilerin ana yayın organı olarak bilinen Al Masirah TV’nin de bu ağ içinde yer aldığı belirtildi.



Bunlara ek olarak, LuaLua TV adlı kanal da IRTVU üyesi olarak öne çıkıyor. Haberde yer alan bilgilere göre Londra’nın kuzeyindeki Wembley bölgesinde ofisleri bulunan kanalın, özellikle sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden yürüttüğü yayın politikası dikkat çekiyor. LuaLua TV’nin içeriklerinde, Hamas ve Hizbullah’ın üst düzey isimlerine yönelik övgü dolu ifadelerin yer aldığı iddia ediliyor.





TARTIŞMALI İSİMLER VE YAYIN İÇERİKLERİ

‘ÖZGÜRLÜKLER KÖTÜYE KULLANILIYOR’

LİSANS İPTAL EDİN TALEBİ



‘YUMUŞAK GÜÇ AĞLARI’

Söz konusu yayınlarda adı geçen kişiler arasında, 7 Ekim saldırılarının planlayıcılarından biri olduğu öne sürülen Hamas’ın eski Gazze lideri Yahya Sinvar, yine Hamas’ın önde gelen isimlerinden İsmail Haniye ve Hizbullah’ın eski lideri Hasan Nasrallah bulunuyor.Bu üç ismin de 2024 yılında İsrail tarafından düzenlenen suikastlar sonucu hayatını kaybettiği biliniyor. LuaLua TV’nin ayrıca, 2020 yılında ABD tarafından düzenlenen operasyonla öldürülen İranlı general Kasım Süleymani’yi de ‘şehit’ olarak tanımladığı aktarıldı. Süleymani, İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü’nün komutanı olarak, İran’ın yurt dışındaki askeri ve istihbari faaliyetlerinde kilit rol oynayan bir isimdi.İngiltere’de muhalefet partisi adına güvenlikten sorumlu bakan adayı Alicia Kearns, ortaya çıkan tabloya sert tepki gösterdi. Kearns, antisemitik şiddetin kendiliğinden ortaya çıkmadığını, bu tür eylemlerin nefret söylemi ve propagandayla beslendiğini ifade etti.Kearns açıklamasında, “Uzun zamandır Devrim Muhafızları yanlısı yayın kuruluşları, özgürlüklerimizi kötüye kullanarak zehirli propagandalarını yayıyor” dedi. Ayrıca medya platformlarının, nefret söylemi, aşırıcılık ve terör propagandasını meşrulaştırmak için kullanılmaması gerektiğini vurguladı.Kearns, İngiltere’nin medya düzenleyici kurumu Ofcom’un CEO’su Melanie Dawes’e resmî bir mektup göndererek, LuaLua TV’nin ana şirketi olan Shells for Media Productions Limited’e verilen yayın lisansının iptal edilmesini talep etti. Mektubunda, “Ofcom, aşırılıkları teşvik eden ve yasaklı terör gruplarını yücelten bir yayın kuruluşunun İngiltere’de lisans sahibi olmasını nasıl hâlâ uygun görebiliyor, bunu acilen açıklamalıdır” ifadelerine yer verdi. Bu çağrı, İngiltere’de medya özgürlüğü ile ulusal güvenlik arasındaki hassas dengeyi yeniden gündeme taşıdı.Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan güvenlik ve istihbarat uzmanları da durumun ciddiyetine dikkat çekti. Eski bir ABD istihbarat yetkilisi ve İran’ın gizli operasyonları konusunda uzman olan Jonathan Hackett, bu yaklaşımın tehlikeli olabileceğini ifade etti.Hackett’e göre, bu tür yapılar yalnızca bireyleri etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda doğrudan ülkenin ulusal güvenliğini de riske atıyor.diyen Hackett, daha kapsamlı bir güvenlik yaklaşımına ihtiyaç olduğunu vurguladı.Yıllarca İran kaynaklı tehditler üzerine çalışan askeri ve güvenlik uzmanı Roger Macmillan ise IRTVU’nun açıkça Tahran destekli bir yapı olduğunu belirtti. Macmillan,dedi.

İNGİLTERE HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise İran’dan kaynaklanan tehditlerin son derece ciddiye alındığı belirtildi. Açıklamada, hükümetin önceliğinin İngiliz vatandaşlarının güvenliğini sağlamak olduğu vurgulandı. Bakanlık sözcüsü, İran rejiminin oluşturduğu tehditlere karşı kapsamlı önlemler alındığını belirterek, bu kapsamda Devrim Muhafızları’nın tamamına ve 550’den fazla İranlı kişi ile kuruluşa yaptırım uygulandığını ifade etti.

IRTVU İDDİALARI REDDETTİ



Tartışmaların odağındaki IRTVU ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Kuruluşun genel sekreteri Nasser Akhdar, IRTVU’nun İngiltere’de herhangi bir doğrudan faaliyetinin bulunmadığını savundu. Akhdar, IRTVU’nun uluslararası ve hükümet dışı bir medya ağı olduğunu belirterek, “Medya platformlarını yönlendirmiyoruz ve doğrudan halka hitap etmiyoruz. Biz, farklı ülkelerdeki medya kuruluşlarının oluşturduğu yasal ve iş birliğine dayalı bir ağız” dedi.



Üyeliğin tamamen gönüllülük esasına dayandığını ifade eden Akhdar, her üyenin istediği zaman ağa katılabileceğini veya ayrılabileceğini söyledi. Ayrıca kuruluşun faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde yürürlükteki yasa ve düzenlemelere tam uyum içinde hareket ettiğini savundu. Akhdar, “Tüm faaliyetlerimizde şeffaflık, doğruluk ve mesleki etik ilkelerine bağlıyız” diyerek suçlamaları reddetti.



GÖZLER YETKİLİ KURUMLARDA



Öte yandan, iddiaların ardından gözler İngiltere’nin medya düzenleyici kurumu Ofcom ve ilgili güvenlik birimlerine çevrildi. Söz konusu yayın kuruluşlarının faaliyetlerinin incelenip incelenmeyeceği ve olası yaptırımların gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu. Haberde adı geçen Ahlul Bayt TV, Al Masirah TV ve LuaLua TV ile iletişime geçildiği ancak henüz resmi bir yanıt alınamadığı da belirtildi.