Gizli tehlike! Pandemi döneminde 76 milyon ekstra vaka

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2020'de dünya çapında anksiyete ve depresyon vakalarının çarpıcı bir şekilde arttı. Pandemİ sürecinde tahmini 76 milyon fazladan anksiyete vakası ve beklenenden 53 milyon fazla da majör depresif bozukluk vakası bildirildi. Yapılan son araştırma pandeminin ruh sağlığına ciddi bir zarar verdiğini ve kadınların ve gençlerin etkilenme olasılığının erkeklerden veya yaşlılardan daha fazla olduğunu ortaya koydu. Pandemi yüzünden artış gösteren psikolojik bozukluklarda Batı Avrupa ve Orta Doğu başı çekti.

BİR ÇOK ÜLKENİN DEPRESYON ANKETLERİ İNCELENDİ

Lancet Tıp Dergisi'nde çıkan araştırmaya göre, araştırma ekibi, 1 Ocak 2020 ile 29 Ocak 2021 arasında çeşitli ülkelerde yayınlanan depresyon ve anksiyete bozukluklarına ilişkin anket verilerini inceledi. Ekip bu bilgileri zihinsel sağlık bozukluklarının yaşa, cinsiyete ve yere göre küresel ölçekte tahmin etmelerine izin veren bir model oluşturmak için kullandı.

DÜNYA GENELİ 246 MİLYON DEPRESYON 374 MİLYON ANKİYETE VAKASI

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2020 yılında dünya genelinde 246 milyon majör depresif bozukluk vakası ve 374 milyon anksiyete bozukluğu vakası olduğu tahmin ediliyor. Rakamlar beklenenden çok daha yüksek.

Ekstra majör depresif bozukluk vakalarının yaklaşık üçte ikisi ve ekstra anksiyete bozukluğu vakalarının %68'i kadınlar arasındayken, genç insanlar durumdan yaşlılardan daha fazla etkilendi. Ekstra vakalar en fazla 20-24 yaş arasındaki kişiler arasında görüldü.

KADINLAR NEDE DAHA ÇOK RİSK ALTINDA?

Queensland Üniversitesi'nden Dr Damian Santomauro, “Kadınların pandeminin sosyal ve ekonomik sonuçlarından etkilenme olasılığının daha yüksek olduğuna inanıyoruz” dedi ve bunun gerekçesini şöyle açıkladı;

“Okulların kapanması veya aile üyelerinin rahatsız olması nedeniyle kadınların ek bakıcı ve ev sorumlulukları üstlenmesi daha olası. Ayrıca kadınlar dünya genelinde erkeklere göre daha düşük maaşlara ve daha az güvenli istihdama sahip olma eğilimindedir ve bu nedenle pandemi sırasında finansal olarak dezavantajlı olma olasılıkları daha yüksektir”

Santomauro bu durumun aile içi şiddetin artmasında da rol oynayabileceğini sözlerine ekledi .