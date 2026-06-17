Gizli tarikat deşifre oldu! Oturumun adı: Üçüncü Dünya Savaşı

Haberin Devamı

Amerikan veri analizi ve yazılım şirketi Palantir Technologies’in kurucu ortaklarından Peter Thiel tarafından oluşturulduğu öne sürülen “Dialog” adlı gizli topluluğa ait kayıtların sızdırıldığı iddia edildi. Toplulukta üst düzey siyasetçilerden teknoloji devlerinin yöneticilerine kadar geniş bir katılımcı grubunun yer aldığı ileri sürüldü.

İSİMLER, BELGELER VE GİZLİ TOPLANTILAR

ABD merkezli Wired dergisinin haberine göre, 2006 yılında Peter Thiel tarafından kurulduğu iddia edilen “Dialog” isimli kapalı yapıya ait iç kayıtlar, İsviçreli bir siber aktivist tarafından ortaya çıkarıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

İncelenen kayıtlarda, yalnızca davet usulüyle üye kabul eden topluluğun, ABD’li siyasetçileri, yabancı hükümet temsilcilerini, finans dünyasının önde gelen isimlerini ve Silikon Vadisi yöneticilerini kapalı toplantılarda bir araya getirdiği aktarıldı.

Haberin Devamı

Topluluğun, 12-16 Ağustos tarihlerinde İrlanda’nın başkenti Dublin yakınlarında düzenlenecek yıllık toplantısı için 222 kişinin kayıt yaptırdığı, sızdırılan listede ise katılımcıların üyelik durumları ve kişisel bilgilerinin yer aldığı öne sürüldü.

LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Sızdırıldığı iddia edilen listede NATO Avrupa Yüksek Müttefik Komutanı (SACEUR) General Alexus Grynkewich, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Demokrat Senatör Cory Booker, Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, LinkedIn kurucusu Reid Hoffman, iş insanı Elon Musk, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Palantir kurucu ortağı Joe Lonsdale ve ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll gibi isimlerin yer aldığı ileri sürüldü.

OTURUMUN ADI: ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI

Wired’ın incelediği toplantı programında, “Tarikat Kurmak”, “Para Mutluluğu Satın Alır mı?”, “Nükleere Dönüş”, “Üçüncü Dünya Savaşı” ve “Savaş Alanı Teknolojileri” başlıklı oturumların yer aldığı belirtildi.

Haberin Devamı

Programda ayrıca eski bir Beyaz Saray ulusal güvenlik yetkilisinin moderatörlüğünde “Siyasi Parti Kurmak” başlıklı bir oturumun da bulunduğu ifade edildi.

Dialog’un yalnızca politik ve ekonomik tartışmalarla sınırlı kalmadığı, üyeler arasında sosyal bağları güçlendirmeyi hedefleyen bir çevrim içi uygulama geliştirdiği de iddialar arasında yer aldı.

Söz konusu uygulamanın, bekar üyeler arasında romantik ilişkilerin kurulmasını teşvik etmeyi amaçladığı öne sürüldü.