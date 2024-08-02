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Gizli Servis, Trump'a suikast girişimine ait yeni görüntülere yanıt verdi

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#Trump'a Suikast Girişimi#Gizli Servis#FBI
Gizli Servis, Trumpa suikast girişimine ait yeni görüntülere yanıt verdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 13:44

Gizli Servis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD'de Trump'a suikast girişiminin yaklaşık 3 dakika öncesine ait olan ve saldırgan Thomas Matthew Crooks'un ateş ettiği çatıda koşan "birini" gösteren yeni görüntülere bir açıklama yaparak yanıt verdi.

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Gizli Servis ve FBI, Fox News Dijital'in Trump'a suikast girişimi sırasında yaralanan James Copenhaver'dan elde ettiği ve Crooks'un ateş ettiği çatıda koşan "birini" gösteren görüntüler hakkında Fox News'e açıklama yaptı.

Gizli Servis'ten yapılan açıklamada, "Trump'a yapılan suikast girişimi öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yaşandığını anlama ve bunun bir daha yaşanmamasını sağlama konusunda kararlıyız. Buna Kongre, FBI ve diğer ilgili soruşturmalarla tam iş birliği de dahildir." ifadeleri kullanıldı.

FBI'dan yapılan açıklamada ise görüntülerden haberdar olunduğu kaydedildi.

Açıklamada, konuya ilişkin başka bir yorum yapılmadı.

SUİKAST GİRİŞİMİNDEN DAKİKALAR ÖNCESİNE AİT YENİ GÖRÜNTÜLER

Trump'a yönelik suikast girişiminin dakikalar öncesine ait sosyal medyada yayılan yeni görüntülerde, zanlı Thomas Matthew Crooks'un ateş açtığı çatıda koşan biri görüntülenmişti.

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TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

Suikast girişimi sırasında mitinge katılan itfaiyeci Corey Comperatore hayatını kaybetmiş, James Copenhaver ve David Dutch yaralanmıştı.

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#Trump'a Suikast Girişimi#Gizli Servis#FBI

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