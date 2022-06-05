Gizli Servis açıkladı... ABD Başkanı Biden ve eşi tahliye edildi!

Haberin Devamı

ABD, aksiyon filmlerini aratmayacak anlara sahne oldu...

Başkan Biden'ın Delaware eyaletindeki sahil evinde panik dolu anlar yaşandı.

Evin bulunduğu bölgeye bir uçağın yaklaşması sonrası Başkanı ve ailesini koruyan Gizli Servis alarm durumuna geçti.

Söz konusu uçağın uzun süre telsiz aramalarına cevap vermemesi sonrası Biden ve ailesi hızlıca evden tahliye edildi.

SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

İngiliz Daily Mail gazetesi Biden ailesi bir itfaiye istasyonuna götürüldü ve iki savaş uçağı söz konusu uçağı engellemek için havalandı.

Savaş uçaklarının alarm verilmesine neden olan uçağa güvenli bölgeye kadar refakat ettiği belirtildi.

GİZLİ SERVİS NEDENİNİ AÇIKLADI

Konu ile ilgili Gizli Servis'ten de açıklama geldi. Açıklamada pilotun doğru telsiz kanalını kullanmadığı ve uçun yönergelerini takip etmediği belirlendi.

Haberin Devamı

Başkan ve ailesi için bir güvenlik tehdidi bulunmadığının altını çizen Gizli Servis, söz konusu pilotu her ihtimale karşı sorguya aldı.

Biden ve ailesinin Rehoboth Beach kentindeki evlerine geri döndükleri belirtildi.

FAA KISITLAMALARI AÇIKLAMIŞTI

Federal Havacılık Dairesi (FAA), ABD başkanlarının şehir dışı seyahatlerindeki olağan uygulaması kapsamında, uçuş kısıtlamaları açıklıyor.

Bu kısıtlamalar arasında, 10 mil (yaklaşık 16 kilometre) yarıçapında uçuş yasağı ve 30 millik (yaklaşık 50 kilometre) alanda da kısıtlı bölge uygulaması yer alıyor.