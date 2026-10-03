Gizli planı ifşa oldu: Eski başbakandan Netanyahu'yu kızdıracak sözler

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Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimleri erteleyebilecek bir savaşın zeminini hazırlamakla suçladı. Barak'ın açıklamaları, İsrail'de güvenlik sorunlarının seçim kampanyasında kullanılmasıyla ilgili tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde geldi.

BARAK'TAN NETANYAHU'YA "SAVAŞ" SUÇLAMASI

Ehud Barak, İsrail'in Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada Netanyahu'nun seçimleri erteleyebilecek bir savaş için hazırlık yaptığını öne sürdü.

Barak, "Netanyahu, seçimleri erteleyebilecek bir savaşa girmenin altyapısını hazırlıyor." dedi.

Eski başbakan, Netanyahu'nun açıklamalarını da sert sözlerle eleştirdi. Barak, Netanyahu'nun "rahatça yalan söylediğini" belirterek, daha önce söylediği "Bir ulusun hayatı, başbakanın kişisel beka yolu değildir." sözünü hatırlattı.

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Barak, Netanyahu'nun yeniden iktidara gelmemesi gerektiğini savunarak, "27 Ekim'de onun dönmemek üzere iktidardan gitmesini sağlamak için elimizden geleni yapmalıyız." diye konuştu.

Barak'ın açıklamaları, Netanyahu'nun seçimler öncesinde İsrail'in dışarıdan bir saldırıyla karşı karşıya kalabileceği yönündeki açıklamalarının ardından geldi.

NETANYAHU'DAN "DIŞ SALDIRI" UYARISI

İsrail'de güvenlik meseleleri, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte siyasi tartışmaların merkezine yerleşti.

Kamuoyu yoklamalarında geriye düştüğü belirtilen Netanyahu, Netanyahu, ülkesine yönelik olası bir saldırıya ilişkin çeşitli işaretler bulunduğunu öne sürdü. Ancak İsrail Başbakanı, olası saldırının kim tarafından düzenlenebileceğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

Muhalefet ise hükümetin güvenlik konularını seçim kampanyasında kendi konumunu güçlendirmek için kullandığını söyledi ve Netanyahu'nun açıklamalarını "siyasi manevra" olarak değerlendirdi.

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İsrail gazetesi Haaretz, Netanyahu'nun aksine ordu kaynaklarının seçimler öncesinde ülkeye yönelik bir saldırı hazırlığı veya operasyonel hareketlilik tespit etmediğini aktardı.

Haberde, güvenlik kurumlarının ordudaki alarm seviyesini yükseltme, yedek askerleri silah altına alma ya da kritik acil durum personelini göreve çağırma yönünde henüz herhangi bir adım atmadığı kaydedildi.

BARAK DAHA ÖNCE DE NETANYAHU'YU SUÇLAMIŞTI

Barak, ağustos ayında yaptığı açıklamalarda da Netanyahu'yu artan güvenlik gerilimi ve kamuoyundaki korku ortamını kullanarak seçim gününe ulaşmaya çalışmakla suçladı.

Eski başbakan, bazı bölgesel cephelerde yaşanan gerilimin seçim hesaplarıyla bağlantılı olduğunu savundu.

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Barak'ın son açıklamaları, İsrail'in Gazze Şeridi, Lübnan ve Suriye dahil olmak üzere birçok bölgedeki saldırılarını sürdürdüğü bir dönemde geldi.

İSRAİL 7 EKİM'DEN SONRA İLK KEZ SANDIĞA GİDECEK

27 Ekim'de yapılması planlanan seçimler, 7 Ekim 2023'teki saldırıların ardından İsrail'de yapılacak ilk genel seçim olacak.

Muhalefet partileri, Netanyahu hükümetini seçim yoluyla iktidardan uzaklaştırmak amacıyla koordinasyonlarını artırdı.

Barak da seçmenlere Netanyahu'nun yeniden iktidara gelmesini engelleme çağrısı yaptı.