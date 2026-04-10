Gizli operasyon: Uydu görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı | 22 geminin sırrı ne?

Güney Çin Denizi'nden edinilen uydu görüntülerinde, denizin ortasında Çin’e ait 22 kum tarama gemisinin harıl harıl çalıştığı net bir şekilde görülebiliyor. Antelope Resifi olarak bilinen bu bölgede Aralık ayından bu yana sürekli varlık gösteren bu tarama gemileri, bölgeyi birkaç binadan ibaret bir kum setinden, giderek büyüyen tam ölçekli bir yerleşim alanına dönüştürdü.

Uzmanlar, inşaatın mevcut hızıyla devam etmesi halinde adacığın Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki en büyük adası olabileceğini belirtiyor. Peki bu inşat faaliyetleri neden önemli? Çin bu adalara neler konuşlandırıyor?

Güney Çin’den yaklaşık 170 mil (hemen hemen 275 kilometre) uzaklıktaki Paracel Takımadaları’nda bulunan bu resif, Pekin’in Güney Çin Denizi’nde hak iddia ettiği birçok ihtilaflı bölgeden biri. Üstelik Vietnam ve Tayvan da bölgede hak iddia ediyor.

RESİFTE ASKERİ TESİS Mİ İNŞA EDİLİYOR?

Tarama gemileri, takip edilmemek için çalışmaya başlamadan önce telsiz vericilerini kapatıyor. Bu taktik "kararma" olarak biliniyor. Ancak uydu görüntüleri gemilerin hareketlerini ve ilerlemesini anbean takip edebiliyor.

Çin yalnızca üç ayda, resifteki arazi ıslah çalışmalarını önemli ölçüde genişleterek, adanın etrafına güçlendirici çevre hattı inşa etti ve en az iki yeni iskele yapıyor. Asya'daki deniz güvenliği konularını takip eden Asya Deniz Şeffaflığı Girişimi’ne (AMTI) göre, mevcut durumda yaklaşık 3.3 kilometre uzunluğa ulaşan ada, Çin’in tüm gelişmiş savaş uçaklarını barındırmaya yetecek 2.7 kilometrelik bir piste ev sahipliği yapabilir.





Antelope Resifi. Fotoğraf: Alamy

Mevcut durumda Pekin'in Paracel Adaları'ndaki ana ileri karakolu konumunda olan ve nükleer kapasiteli H-6 da dahil olmak üzere bombardıman uçaklarına ev sahipliği yapan Woody Adası'nda halihazırda 2.7 kilometrelik bir pist var.

AMTI Direktörü Gregory Poling, Çin'in Antelope Resifi'ni genişletme hızı göz önüne alındığında, adanın temel inşaatının “neredeyse kesin olarak” 2026 sonuna kadar bitirebileceğini söyledi. Poling, “Önümüzdeki birkaç sene devam edecek bir çalışma olacak ancak yıl sonuna kadar tesisin bir kısmının kullanıma açılmasını bekleyebiliriz” dedi.

Poling, Antelope Resifi'nin olası boyutu göz önüne alındığında, Çin'in burada muhtemelen bir istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) ağı kuracağını aktardı. Bu ağın, radarlar, yakıt depolama altyapısı ve satıhtan havaya füzeler ile seyir füzeleri gibi gelişmiş askeri teknolojileri barındıracak sığınaklardan oluşması muhtemel. Bu gelişme, Pekin'in stratejik su yolu üzerinde kontrol sağlamak amacıyla askerileştirdiği Güney Çin Denizi'ndeki uzun adalar listesine Antelope Resifi'ni de ekleyecek.

Çin 2014’te, Antelope Resifi gibi noktaların büyüklüğünü ve ölçeğini iyice genişleterek, küçük adacıkları ve kayalıkları tam teşekküllü askeri karakollara dönüştürmeye başladı. Güney Çin Denizi genelinde bugüne kadar en az 27 karakol inşa etti. Bunların 20'si Antelope Resifi yakınlarındaki Paracel Adaları'nda, yedisi ise Filipinler yakınlarında ayrı bir takımada olan Spratly Adaları'nda yer alıyor.

Bahse konu karakolların tamamının askeri amaçlı kullanıldığının altını çizen Poling, “Bu tesisler, Çin'in Güney Çin Denizi üzerindeki yetkisini genişletmeyi amaçlayan askeri karakollar” şeklinde konuştu.

Pekin'in Spratly Adaları'nda Fiery Cross, Mischief ve Subi resifleri olmak üzere üç büyük karakolu bulunuyor. “Üç büyükler” olarak bilinen bu resiflerde uçak pistleri, hangarlar, radar ve iletişim dizileri ile mobil satıhtan havaya füzeler ve gemisavar seyir füzesi sistemleri konuşlandırılmış durumda.

ADALARDAN BİRİ ŞEHRE DÖNÜŞTÜ

Paracel Adaları'ndaki Woody Adası ise yaklaşık 2 bin 200 kişilik nüfusu ile okulu, kütüphanesi ve bankası olan bir şehre dönüştü. Hatta adada geçen yılın sonlarında, süpermarket, kitapçı, fast-food restoranı ve kuaför salonu bulunan dört katlı ilk alışveriş merkezi bile açıldı.

Paracel Adaları'ndaki adacıklarda bayraklarla fotoğraf çektiren Çinli turistler. Fotoğraf: AP

“Üç büyükler” ve Woody Adası'ndaki inşaatlar, Pekin'in Güney Çin Denizi'ndeki adaları askerileştirmeyi bitirdiğini iddia etmesinden üç yıl sonra, yani 2018'de büyük ölçüde tamamlanmıştı.

Paracel Adaları'ndaki bir başka küçük nokta olan Triton Adası'nda ise, 2024’te bir radar tesisinin kurulumu da başta olmak üzere bazı gelişmeler hayata geçirildi. Ancak genel olarak Pekin, Antelope Resifi'ne kadar söz konusu ihtilaflı sulardaki ada inşasını durdurmuş gibi görünüyordu.

Uzmanlar, yakın zamana kadar su ürünleri yetiştiriciliği için kullanılan Antelope Resifi'ni askerileştirme kararının ardında komşu Vietnam'ı gözetleme amacının yattığını dile getiriyor.

Yapay zeka analiz firması The Intel Lab'de coğrafi istihbarat araştırmaları yapan Damien Symon, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Vietnam da bölgede kendi ada mevzilerinin birçoğunu istikrarlı şekilde güçlendiriyor ve genişletiyor. Bu da denizdeki çekişmeli altyapı geliştirme biçimlerini yansıtıyor. Bu ortamda, Antelope'u genişletme hamlesi, Çin'in deniz ağında kalan boşlukları kapatma çabasının bir yansıması.”

Vietnam 2021'den bu yana, Güney Çin Denizi'nde işgal ettiği 21 noktanın tamamında yapay araziler inşa ederek 2 bin 200 dönümlük yeni arazi oluşturdu. Bu miktar Çin'in yaptığının yaklaşık yüzde 70'ine denk geliyor. AMTI'ye göre, bu inşa edilen noktaların en az beşi pistler ve limanlar da olacak şekilde askerileştirildi. Poling, ilgili inşa faaliyetleriyle ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

“En iyi açıklama, Çin'in Antelope Resifi'nin, Vietnam’ın faaliyetlerini gözetleyemek için askeri karakol olarak kullanmanın daha yararlı olacağına karar vermesi. Burası çoğunlukla bir dinleme karakolu olacak. Ayrıca gemilerin Paracel ile Vietnam arasındaki sularda ikmal ve devriye yapabileceği bir yer olacak. Bu da Hanoi’yi çok rahatsız edecek.”

Çin, Güney Çin Denizi'ndeki devriyesinin ölçeğini de kademeli olarak artırıyor. AMTI'ye göre, 2024'te günde ortalama 232 olarak tespit edilen gemi sayısı, geçen yıl 241'e yükseldi. En fazla hareketlilik Mischief Resifi ile Spratly Adaları'ndaki Whitsun Resifi çevresinde saptandı.

Çin sahil güvenlik birlikleri, Filipinler’in de hak iddia ettiği Spratly Adaları etrafındaki faaliyetlerini de artırdı. Bu durum ise Filipinler’in gemileriyle rutin fakat bazen şiddetlenen çatışmalara yol açtı. Poling, "Paracel Adaları'nda Çin'in işgal ettiği fakat üzerinde tesis inşa etmediği sadece iki, belki üç resif kaldı. Asla ‘asla’ demeyin ama Çin'in bunlardan başka bir şey inşa etmesi için bariz bir neden görmüyorum.”