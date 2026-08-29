Gizli operasyon aracında alarm! İngiliz Donanmasının Yeni Silahında gizemli sinyal… Kameralar nereye bağlanıyordu?

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İngiltere’nin özel kuvvet operasyonlarında kullanmayı planladığı insansız deniz araçlarında ciddi bir siber güvenlik açığı tespit edildi. Bildirilene göre K3 Scout gözetleme araçlarına yerleştirilen kameralarda Çin’de üretilmiş parçalar bulunuyordu. Yapılan incelemede kameraların ülkedeki bir IP adresine otomatik olarak bilgi gönderdiği anlaşıldı.

ÇİN’DEKİ IP ADRESİNE “YAŞAM SİNYALİ” GÖNDERDİ



İnceleme sırasında kameraların Çin’deki bir cihaza “heartbeat”, yani yaşam sinyali olarak adlandırılan bağlantı verileri gönderdiği belirlendi. Bu tür sinyaller, bir cihazın çevrimiçi ve çalışır durumda olduğunu uzaktaki sunucuya bildirmek için kullanılıyor. Aktarılan bilginin kamera görüntüsü veya gizli askerî veri olduğuna ilişkin bir bulgu açıklanmadı.

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Buna rağmen kameraların İngiltere dışındaki ve Çin’de bulunan bir IP adresiyle izinsiz şekilde iletişim kurabilmesi, önemli bir tedarik zinciri ve siber güvenlik açığı olarak değerlendirildi. Savunma Bakanlığı, sorunun tespit edilmesinin ardından kameraların bütün internet bağlantılarını devre dışı bıraktı.

Royal Navy spy drones used by Britain’s elite special forces secretly sent data to China, The Telegraph can reveal.



The cameras on the K3 Scout surveillance drones had components made in China which were secretly transmitting information to a device in the country.



The Royal… pic.twitter.com/wDeps32i04 — The Telegraph (@Telegraph) August 9, 2026

HASSAS VERİLER Mİ ÇALINDI?



İngiltere Savunma Bakanlığı, rutin bir siber güvenlik incelemesi sırasında Kraken tarafından üretilen insansız deniz araçlarının bir alt sisteminde sorun tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık, gerçekleştirilen kapsamlı incelemede herhangi bir Savunma Bakanlığı verisine veya sistemine erişildiğini, bunların ele geçirildiğini ya da yurt dışına aktarıldığını gösteren kanıt bulunmadığını belirtti.

Dolayısıyla olayın Çin tarafından yürütülen kasıtlı bir casusluk faaliyeti olduğu doğrulanmış değil. Ancak askerî bir platformdaki kameraların kullanıcıların bilgisi dışında yabancı bir sunucuyla bağlantı kurması, sistemin daha geniş çaplı bir saldırıya açık olabileceğine ilişkin endişelere yol açtı.

20 ARAÇ İÇİN 12,3 MİLYON STERLİNLİK SÖZLEŞME



K3 Scout araçları, İngiliz savunma şirketi Kraken Technology Group tarafından geliştirildi. İngiltere Savunma Bakanlığının resmî ihale kayıtlarına göre, Project Beehive kapsamında 20 insansız deniz aracı için 12,3 milyon sterlinlik sözleşme yapıldı.

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Kraliyet Donanmasının “hibrit donanma” programının parçası olan araçların eğitim, taktik geliştirme ve operasyonlarda kullanılması planlanıyor. Sistemler 47 Commando Kraliyet Deniz Piyadeleri tarafından da kullanılacak. K3 Scout; gözetleme, kuvvet koruma ve hassas saldırı gibi farklı görevler için yapılandırılabiliyor. Araç, temmuz ayında yapılan bir denemede A400M askerî nakliye uçağından paraşütle Kuzey Denizi’ne bırakılmıştı. Kraliyet Donanması, aynı aracın altı iş günü içinde dört kez uçaktan bırakılarak test edildiğini açıklamıştı.

#NEW Cameras installed on Royal Navy Kraken K3 Scout unmanned surface vessels (USVs) reportedly transmitted “heartbeat” signals to an IP address in China, according to an investigation by The Telegraph.



The issue was reportedly discovered during a routine cyber vulnerability… pic.twitter.com/oAjy1qPzs6 — Drone Wars (@Drone_Wars_) August 10, 2026

KAMERALAR ÜÇÜNCÜ BİR ŞİRKETTEN ALINDI



Kraken Technology Group, sorunlu kameraların başka bir tedarikçiden temin edildiğini ve güvenlik konusunda şirkete güvence verildiğini bildirdi. Şirket, kameraların ABD Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’ndaki güvenlik şartlarıyla uyumlu olduğunu, ancak az sayıda parçasının İngiltere dışından geldiğinin sonradan belirlendiğini açıkladı. Kraken ve Kraliyet Donanması tarafından yapılan ortak denetimin ardından hassas bilgilerin amaçlanan kanalların dışına çıkmadığı sonucuna varıldığı belirtildi. Şirket, potansiyel güvenlik açıklarının tespit edilerek kapatıldığını duyurdu.

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KÖRFEZ GÖREVLERİNDE KULLANILMASI PLANLANIYORDU



K3 Scout araçlarının Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasına yönelik olası İngiliz görevlerinde kullanılması gündemdeydi. Savunma yayın kuruluşu Janes, Kraliyet Donanmasının araçları Hürmüz Boğazı’na konuşlandırmaya hazırlandığını daha önce bildirmişti.

İngiltere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da Project Beehive kapsamında teslim alınan 20 aracın eğitim ve operasyonlarda kullanılacağını açıklamıştı.

“ASKERÎ EKİPMAN ACİLEN DENETLENMELİ”



Muhalefetteki Muhafazakâr Parti, olayın ardından hükûmete askerî sistemlerdeki yabancı menşeli parçaları kapsayan geniş çaplı bir denetim yapılması çağrısında bulundu. Gölge Güvenlik Bakanı Alicia Kearns, bir ülkenin kendi askerî ekipmanının içinde hangi parçaların bulunduğunu kesin olarak bilmemesi halinde teknolojik egemenliğinden söz edilemeyeceğini söyledi.

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Olay, savunma sistemlerinde yalnızca ürünün hangi ülkede birleştirildiğinin değil, kamera, çip ve iletişim modülü gibi en küçük parçaların kaynağının da kontrol edilmesi gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi. Hassas verilerin Çin’e gönderildiğine ilişkin kanıt bulunmasa da izinsiz dış bağlantı, İngiltere’nin hızlandırılmış askerî teknoloji alımlarındaki güvenlik kontrollerinin yeterliliği konusunda soru işaretleri oluşturdu.