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AB Ã¼lkelerinde gÃ¶Ã§menlere yÃ¶nelik ÅŸiddet ve geri itme vakalarÄ±, HollandalÄ± araÅŸtÄ±rmacÄ± gazetecilik kuruluÅŸu Lighthouse Reports tarafÄ±ndan video kayÄ±tlarÄ±yla ortaya kondu. Belgelerde birÃ§ok AB Ã¼lkesinde maskeli polislerin gÃ¶Ã§menlere ÅŸiddet gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri yer aldÄ±. BunlarÄ±n resmi polis gÃ¼Ã§leri olduÄŸu ve daha Ã¶nemlisi Avrupa BirliÄŸi tarafÄ±ndan fonlandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

CNN TÃ¼rk'te yer alan habere gÃ¶re AB ve Ã¼yelerinin Ä±srarla reddettiÄŸi gÃ¶Ã§menleri geri itme vakalarÄ± bir kez daha belgelendi. Maskeli kiÅŸilerin ÅŸiddet uygulayarak gÃ¶Ã§menleri geri ittiÄŸi bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler HÄ±rvatistan'dan.

Hollanda merkezli araÅŸtÄ±rmacÄ± gazetecilik kuruluÅŸu Lighthouse Reports tarafÄ±ndan yayÄ±nlanan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler, Almanya, Avusturya, Ä°sviÃ§re, Rusya, HÄ±rvatistan ve Fransa'dan Ã¶nemli haber kanallarÄ± ile ortak bir Ã§alÄ±ÅŸma sonrasÄ± elde edildi.

HÄ±rvatistan-Bosna Hersek sÄ±nÄ±rÄ±nda Ã§ekilen bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, maskeli kiÅŸilerin HÄ±rvatistan mÃ¼dahale polisi adlÄ± bir birimiyle uyumlu ekipman ve Ã¼niformalara sahip olduÄŸunu ortaya koyuyor. Maskeli polisler Afgan ve PakistanlÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± tonfa denilen Ã¶zel bir sopa ile dÃ¶vÃ¼yor. KuruluÅŸ, tonfanÄ±n sadece HÄ±rvat yetkililer tarafÄ±ndan mÃ¼dahale polisine verildiÄŸini belirtiyor.

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Lighthouse Reports ve ortaklarÄ± HÄ±rvatistan'da toplam 11 geri itmeyi filme aldÄ±. Drone gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri, en az 15 kiÅŸiyi Bosna sÄ±nÄ±rÄ±na gitmeleri iÃ§in zorlamadan Ã¶nce maske takan polis memurlarÄ±nÄ± gÃ¶steriyor.

HÄ±rvat hÃ¼kÃ¼meti, polisin sÄ±nÄ±rlardaki faaliyetlerini izlemek iÃ§in AB finansmanÄ±nÄ±n bir koÅŸulu olan baÄŸÄ±msÄ±z izleme mekanizmasÄ± kurdu. Ancak raporlar, Ã¶nceden planlanmÄ±ÅŸ izleme ziyaretlerini gerÃ§ekleÅŸtiren kuruluÅŸlarÄ± 5'te 2sinin HÄ±rvatistan Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan fon aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyuyor.

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HÄ±rvatistan polisi tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len gÃ¶Ã§men operasyonuna "koridor" ismi araÅŸtÄ±rmada yer alÄ±rken, Avrupa BirliÄŸi "koridor" operasyonu da dahil olmak Ã¼zere HÄ±rvatistan'Ä±n sÄ±nÄ±r operasyonlarÄ±nÄ± Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de finanse ediyor.

AÃ§Ä±k kaynaklÄ± kanÄ±tlar, "koridor"un bir parÃ§asÄ± olan mÃ¼dahale polisinin gÃ¶revdeyken sÄ±nÄ±r boyunca otellerde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, otel masraflarÄ± ve harcÄ±rahlarÄ±n Avrupa BirliÄŸi'nin iÃ§ gÃ¼venlik fonundan Ã¶dendiÄŸini belirtiyor.

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Ve 2018'de AB, memurlar iÃ§in gÃ¼nlÃ¼k Ã¶denekleri ve fazla mesai Ã¶demelerini finanse etmek iÃ§in HÄ±rvatistan'a 6,8 milyon euro tahsis etti.

GÃ¶Ã§menlerin geri itilmesiyle ilgili vakalarda bugÃ¼ne kadar Yunanistan sahil gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri birÃ§ok kez bu yÃ¶nteme baÅŸvururken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸ ancak Yunan makamlarÄ± her seferinde gÃ¶Ã§menlerin geri itildiÄŸi reddetmiÅŸti. Ege Denizi'nde Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler, gÃ¶Ã§menleri geri iten ve yÃ¼zlerinde maske bulunan Yunan gÃ¼Ã§lerini gÃ¶steriyor.

Lighthouse Reports'un aktardÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re; ÅŸu an gÃ¶revde olan eski kÄ±demli Yunan sahil gÃ¼venlik gÃ¶revlileri, maskeli kiÅŸilerin sualtÄ± operasyonlarÄ± (MYA) ve Ã¶zel operasyonlardan seÃ§kin Yunan sahil gÃ¼venlik birimlerinin Ã¼yeleri olarak tanÄ±mladÄ±.

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GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere karÅŸÄ±n birÃ§ok AB Ã¼yesi gÃ¶Ã§menlere ÅŸiddet iddialarÄ±nÄ± reddediyor. Ancak bu kez gÃ¶Ã§menlere ÅŸiddet uygulayan ve geri itme vakalarÄ±na karÄ±ÅŸan gÃ¼venlik birimlerinin de Avrupa BirliÄŸi tarafÄ±ndan finanse edildiÄŸi gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serilmiÅŸ oldu.