Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Gizli harita ortaya çıktı, hazine avı başladı!

Güncelleme Tarihi:

#Hollanda#Hazine#Harita
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 17:34

Nazi askerlerinin, 1944 Arnhem Muharebesi sırasında çalıp sakladığı gizli hazinenin haritasının 79 yıl sonra ilk kez yayınlanması, Hollanda'nın Gelderland bölgesinde heyecana yol açtı.

Haberin Devamı

Hollanda Ulusal Arşivleri'nde saklanan harita, İkinci Dünya Savaşı ile ilgili yüzlerce belgeyle beraber bu ayın başlarında ilk kez görüntülendi.

Çok sayıda değerli mücevher ve elmas içerdiği düşünülen hazine orta Gelderland bölgesinde yer alan Ommeren köyü yakınlarında gömülü. Haritada hazinenin yeri kırmızı bir çarpı işareti ile net bir şekilde belirtilmiş.

Gizli harita ortaya çıktı, hazine avı başladı

METAL DEDEKTÖRÜNÜ ALAN YOLLARA DÜŞTÜ

Associated Press (AP) haber ajansının okuyucuları ile paylaştığı habere göre metal dedektörleri ve küreklerini alan hazine avcıları, cep telefonlarına haritanın kopyasını alarak araştırmalara başladılar.

Gizli harita ortaya çıktı, hazine avı başladı

Ommeren köyü sakinlerden Marco Roodveldt ajansa yaptığı açıklamada haritanın yayınlanması ile çok sayıda insanın metal detektörleri ile gelip aramalar yaptığını, köydeki insanların da heyecanla sonucu beklediğini belirtti.
Gizli harita ortaya çıktı, hazine avı başladı

BELEDİYE UYARIDA BULUNDU

Sosyal medyaya düşen görüntülerde hazine avcıların köy civarında açtıkları çukurlar görülürken Ommeren köyünün bağlı olduğu Buren Belediyesi, internet sitesinden yazılı bir açıklama yaptı.

Belediye bölgenin 2. Dünya Savaşı cephe hattı olduğuna dikkat çekti ve "Patlamamış bomba, kara mayını ve top mermisi olasılığı nedeniyle bölgede arama yapmak tehlikelidir. Bu nedenle Nazi hazinesini aramaya gitmemenizi tavsiye ediyoruz" uyarısında bulundu.

HOLLANDA BULUNMASI İÇİN BÖLGEYE NAZİ SUBAYI BİLE GETİRDİ

Haberin Devamı

Hazinenin bulunması durumunda yetkililerin ganimete el koyup koymayacağı bilinmiyor. Ancak bu Nazi'lerin çaldığı değerli eşyalar için yapılan ilk arama değil.

NL Times gazetesine göre gizli hazinenin bulunması için yıllar boyunca çok sayıda girişimde bulunuldu. Hatta Hollanda Devleti ganimetin bulunmasına yardımcı olması için bölgeye bir Nazi subayı bile getirdi ancak hiçbir şey bulunamadı.

Gizli harita ortaya çıktı, hazine avı başladı

Milyonlarca dolar değerinde olduğu düşünülen ve bir tülü bulunamayan ganimetine ilişkin 3 temel senaryo gündemde;

Haberin Devamı

-Ganimetin hazine avcıları tarafından bulunmuş olması
-Gömülü eşyaların tesadüfen birisi tarafından bulunması ve bildirilmemiş olması
-Nazi askerlerinin savaş bitmeden bölgeye gidip ganimetleri geri alması

Gözden Kaçmasın

Gördüğü korkunç halüsinasyonların sebebi CBS sendromu çıktı İnsanlar aklımı yitirdiğimi düşünüyorduGördüğü korkunç halüsinasyonların sebebi CBS sendromu çıktı! 'İnsanlar aklımı yitirdiğimi düşünüyordu'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hollanda#Hazine#Harita

BAKMADAN GEÇME!

Lüks mutfakların karanlık yüzü

Lüks mutfakların karanlık yüzü

#Noma
Beyazlayan saçların sorumlusu sadece yıllar mı Filmlerdeki gibi bir gecede saç beyazlar mı

Beyazlayan saçların sorumlusu sadece yıllar mı? Filmlerdeki gibi bir gecede saç beyazlar mı?

#Saç Beyazlaması
DOĞAL ANTİDEPRESAN ÇEKİRDEK | Yerken geçici rahatlama hissi veriyor, çıtlama sesi stres attırıyor

DOĞAL ANTİDEPRESAN ÇEKİRDEK | Yerken geçici rahatlama hissi veriyor, çıtlama sesi stres attırıyor

#Sağlık