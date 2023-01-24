Gizli harita ortaya çıktı, hazine avı başladı!

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Hollanda Ulusal Arşivleri'nde saklanan harita, İkinci Dünya Savaşı ile ilgili yüzlerce belgeyle beraber bu ayın başlarında ilk kez görüntülendi.

Çok sayıda değerli mücevher ve elmas içerdiği düşünülen hazine orta Gelderland bölgesinde yer alan Ommeren köyü yakınlarında gömülü. Haritada hazinenin yeri kırmızı bir çarpı işareti ile net bir şekilde belirtilmiş.



Associated Press (AP) haber ajansının okuyucuları ile paylaştığı habere göre metal dedektörleri ve küreklerini alan hazine avcıları, cep telefonlarına haritanın kopyasını alarak araştırmalara başladılar.



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Ommeren köyü sakinlerden Marco Roodveldt ajansa yaptığı açıklamada haritanın yayınlanması ile çok sayıda insanın metal detektörleri ile gelip aramalar yaptığını, köydeki insanların da heyecanla sonucu beklediğini belirtti.Sosyal medyaya düşen görüntülerde hazine avcıların köy civarında açtıkları çukurlar görülürken Ommeren köyünün bağlı olduğu Buren Belediyesi, internet sitesinden yazılı bir açıklama yaptı.Belediye bölgenin 2. Dünya Savaşı cephe hattı olduğuna dikkat çekti veuyarısında bulundu.

Hazinenin bulunması durumunda yetkililerin ganimete el koyup koymayacağı bilinmiyor. Ancak bu Nazi'lerin çaldığı değerli eşyalar için yapılan ilk arama değil.

NL Times gazetesine göre gizli hazinenin bulunması için yıllar boyunca çok sayıda girişimde bulunuldu. Hatta Hollanda Devleti ganimetin bulunmasına yardımcı olması için bölgeye bir Nazi subayı bile getirdi ancak hiçbir şey bulunamadı.



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Milyonlarca dolar değerinde olduğu düşünülen ve bir tülü bulunamayan ganimetine ilişkin 3 temel senaryo gündemde;

-Ganimetin hazine avcıları tarafından bulunmuş olması

-Gömülü eşyaların tesadüfen birisi tarafından bulunması ve bildirilmemiş olması

-Nazi askerlerinin savaş bitmeden bölgeye gidip ganimetleri geri alması