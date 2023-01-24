Gizli harita ortaya çıktı, hazine avı başladı!

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Hollanda Ulusal Arşivleri'nde saklanan harita, İkinci Dünya Savaşı ile ilgili yüzlerce belgeyle beraber bu ayın başlarında ilk kez görüntülendi.
Çok sayıda değerli mücevher ve elmas içerdiği düşünülen hazine orta Gelderland bölgesinde yer alan Ommeren köyü yakınlarında gömülü. Haritada hazinenin yeri kırmızı bir çarpı işareti ile net bir şekilde belirtilmiş.
Associated Press (AP) haber ajansının okuyucuları ile paylaştığı habere göre metal dedektörleri ve küreklerini alan hazine avcıları, cep telefonlarına haritanın kopyasını alarak araştırmalara başladılar.
Hazinenin bulunması durumunda yetkililerin ganimete el koyup koymayacağı bilinmiyor. Ancak bu Nazi'lerin çaldığı değerli eşyalar için yapılan ilk arama değil.
NL Times gazetesine göre gizli hazinenin bulunması için yıllar boyunca çok sayıda girişimde bulunuldu. Hatta Hollanda Devleti ganimetin bulunmasına yardımcı olması için bölgeye bir Nazi subayı bile getirdi ancak hiçbir şey bulunamadı.
-Ganimetin hazine avcıları tarafından bulunmuş olması
-Gömülü eşyaların tesadüfen birisi tarafından bulunması ve bildirilmemiş olması
-Nazi askerlerinin savaş bitmeden bölgeye gidip ganimetleri geri alması