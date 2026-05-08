Gizli dosyalar açıldı: İşte ABD'nin elindeki UFO belgeleri

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2026 17:37

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Apollo görevlerinden FBI kayıtlarına kadar uzanan daha önce yayımlanmamış UFO dosyalarını kamuoyuna açtı. Belgelerde astronotların “çok parlak parçacıklar” ve “takla atan cisimler” gördüklerini anlattıkları ifadeler dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla kamuoyuna açıklanan yeni "Tanımlanamayan Uçan Cisim" (UFO) ve "Tanımlanamayan Anormal Olaylar" (UAP) dosyaları dünya gündemine oturdu. Apollo görevlerinden FBI kayıtlarına kadar uzanan belgelerde, astronotların “çok parlak parçacıklar” ve “takla atan cisimler” gördüklerini anlattıkları ortaya çıktı.

BEYAZ SARAY’DAN “TAM ŞEFFAFLIK” MESAJI

Trump yönetimi, UAP'ler ile ilgili daha önce yayımlanmamış belge, fotoğraf ve videoları kamuoyuyla paylaştı. Beyaz Saray, yayınlanan dosyaların halkın doğrudan erişimine açıldığını belirterek “azami şeffaflık” vurgusu yaptı.

Fox News’e konuşan Beyaz Saray yetkilileri, geçmiş yönetimlerin kamuoyunu caydırmaya çalıştığını savunurken, Trump yönetiminin ise vatandaşların gerçekleri kendi değerlendirmesine imkan tanımayı hedeflediğini söyledi.

APOLLO GÖREVLERİNDEN DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Yayınlanan belgelerde en dikkat çeken detaylar, Apollo 12 ve Apollo 17 Ay görevleri sırasında kaydedilen görüntüler oldu.

Ay yüzeyinden çekilen bir fotoğrafta gökyüzünde kümelenmiş üç parlak nokta görülürken, Apollo 17 ekibi ile komuta merkezi arasındaki konuşmalar da ilk kez yayımlandı.

Astronotlardan birinin, “Şimdi manevra yaparken yanımızdan geçen birkaç çok parlak parçacık veya parça var” dediği görüldü.

Başka bir astronot ise gördüklerini şu sözlerle anlattı:

“Ron’un penceresinden 4 Temmuz kutlamaları gibi görünüyor.”

Konuşma kayıtlarında, “girintili çıkıntılı”, “köşeli” ve “takla atan” cisim tarifleri de yer aldı.

FBI DOSYALARI DA AÇILDI

Yayınlanan belgeler arasında FBI’ın 1999 yılbaşı gecesine ait kayıtları da bulunuyor. Belgelerde, ABD uçaklarıyla aynı karede görülen tanımlanamayan hava cisimlerinin fotoğrafları paylaşıldı.

Ayrıca “MISREP” adlı askeri görev raporunda, bir Amerikan askerinin gökyüzünde çok hızlı hareket eden parlak nesneler gördüğü aktarıldı.

Rapora göre asker, batıdan kuzeydoğu yönüne ilerleyen cisimlerden birini yaklaşık 20 saniye boyunca takip etti. Ancak cismin ışığının aniden zayıfladığı ve tamamen kaybolduğu belirtildi.

Yetkililer, raporların yalnızca tanık ifadelerini içerdiğini ve bunun olağanüstü bir durumun kanıtı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

"GİZLİ BİLGİ VERDİ”

Trump, şubat ayında eski ABD Başkanı Barack Obama hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Obama’nın bir podcast yayınında uzaylıların gerçek olduğunu ima ettiğini öne süren Trump, “Gizli bilgi verdi. Bunu yapmaması gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

Trump daha sonra Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, UFO’lar, dünya dışı yaşam ve açıklanamayan olaylarla ilgili hükümet dosyalarının gizliliğinin kaldırılması talimatını verdiğini duyurdu.

“BU SADECE BAŞLANGIÇ”

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, yayımlanan belgelerin “eşi benzeri görülmemiş bir şeffaflık adımı” olduğunu söyledi. Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard ise daha fazla belgenin ilerleyen süreçte yayımlanacağını açıkladı. FBI Direktörü Kash Patel de Amerikan halkının ilk kez UFO ve UAP dosyalarına “sınırsız erişim” sağladığını belirtti. NASA Yöneticisi Jared Isaacman ise “Doğru olduğunu bildiklerimiz ve henüz anlamadıklarımız konusunda açık sözlü olacağız” açıklamasını yaptı.

