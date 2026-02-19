Gizli deneyin ardındaki sır: Kendi üzerinde deney yaptı! ABD’yi nasıl tedirgin etti?

Haberin Devamı

Norveç hükümeti bünyesinde çalışan ve ismi açıklanmayan bir bilim insanı, 2024’te yaptığı gizli bir deneyde, mikrodalga enerji sinyalleri atabilen bir makine icat etti ve cihazın insanlara zarar verdiğini kanıtlamak için de makineyi kendi üzerinde denedi. Bilim insanı, dünya çapında yüzlerce Amerikan ajanı ve diplomatını vuran ve açıklanamayan “Havana Sendromu” hastalığına benzer nörolojik belirtiler gösterdi. Olay, özellikle ABD’de büyük yankı uyandırdı.

Olayın içinden dört kişinin verdiği bilgilere göre bu ilginç hikaye, 10 yıldır süren ve Havana Sendromu’nun nedeninin araştırıldığı süreçte yaşanan son gelişme. Havana Sendromu, bilişsel sorunlar, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi uzun süreli etkilere neden olan bir hastalık. ABD hükümeti bu rahatsızlığı “Anormal Sağlık Olayları (Anomalous Health Iincidents-AHI)” olarak adlandırıyor.

Haberin Devamı

HAVANA SENDROMU 10 YILDIR BİR MUAMMA

Adını, ortaya çıktığı Küba'nın başkenti Havana'dan alan gizemli hastalık, ilk olarak 2016-2017 yıllarında Küba'da görev yapan Kanadalı ve ABD'li diplomatlar ile ailelerinde görüldü. Ülkedeki diplomatik personel ve aileleri, baş dönmesi, denge ve duyma kaybı, anksiyete ve "bilişsel sis" diye nitelendirdikleri semptomları bildirmeye başladı. Bu kişiler, bir anda çevredekilerin duymadığı şekilde gürültüler duyduklarını ve ardından baskı ve titreme hissettiklerini belirtti. Bu gizemli rahatsızlığa "Havana Sendromu" ismi verildi. Sonraki yıllarda dünyanın dört bir yanında yüzlerce benzer vaka rapor edildi.

NORVEÇ’TEKİ OLAY HAREKETLİLİK YARATTI

Norveç’teki gizli deney, daha önceden bildirilmedi. Olaya dahil olan ve ismi açıklanmayan iki kişi, Norveç hükümetinin CIA’e deneyin neticelerini bildirdiğini ve sonuçların Pentagon ve Beyaz Saray’dan 2024’te an az iki ziyarete neden olduğunu belirtti.

Yine olaya dahil olan kişilerden edinilen bilgiye göre, söz konusu deney, AHI’lerin Norveç’te test edilen prototipe benzer bir silah kullanan yabancı hasımların işi olduğunu kanıtlamıyor. Konunun hassasiyetinden ötürü kimlikleri açıklanmayan yetkililer, Norveçli araştırmacının geliştirdiği semptomların, “klasik” AHI semptomlarının birebir aynısı olmadığını aktardı. Yine de bu olay, güdümlü enerji cihazlarının insanları etkileyen ve büyük ihtimalle de ABD’nin hasımları tarafından geliştirilen cihazlar olduğu yönündeki tartışmayı alevlendirmeye yetti. Bu cihazlar kısaca, mikrodalga gibi güçlü elektromanyetik enerji ışınlarını kısa aralıklarla yayan makineler olarak tanımlanıyor.

Haberin Devamı

Emekli askeri cerrah ve Air Force Generali Paul Friedrichs, “Bence, insanlar için çeşitli riskler oluşturabilecek yönlendirilmiş enerji silahı yapılması becerileri konusunda endişelenmemizi gerektirecek güçlü kanıtlar mevcut” diye konuştu. Biden yönetiminde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi’nin biyolojik tehditlerden sorumlu üyesi de olan Friedrichs, Norveç’teki deneyle ilgili yorumda bulunmak istemedi.

AHI MESELESİ BIDEN YÖNETİMİNDE GÜNDEMDEYDİ

Trump yönetimi, AHI meselesinin üzerine sert şekilde gideceği vaadiyle seçimleri kazanmıştı fakat şu ana kadar bu alanda çok az görünür adım atıldı. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard tarafından yürütülen bir incelemeye göre, Biden yönetiminin meseleyi nasıl ele aldığına odaklanılması bekleniyor. İlgili kişiler ise raporun yayınlanmasının geciktiğini söylüyor.

Haberin Devamı

Son haftalarda kamuoyuna yansıyan ayrı bir gelişme de söz konusu. Edinilen bilgiye göre, ABD hükümeti Biden yönetiminin sonlarında, bazı uzmanların AHI vakalarıyla bağlantılı olabileceğinden şüphelendiği, güdümlü radyo dalgaları üreten farklı bir yabancı yapımı cihazı gizlice satın aldı.

Savunma Bakanlığı tarafından teste tabi tutulan cihaz, bazı Rus yapımı parçalara sahip ancak ABD hükümeti henüz cihazı kimin ürettiğini tespit edemedi. ABD’nin cihazı satın aldığına dair haber, geçen ay CNN International tarafından duyuruldu ve haberde, İç Güvenlik Bakanlığı’nın cihaz için milyonlarca dolar ödediği vurgulandı.

Haberin Devamı

Norveç’teki deneyde kullanılan cihaz ile ABD hükümetinin gizlice ele geçirdiği cihazın birebir aynı olmadığı belirtiliyor. İsmi verilmeyen yetkililer, Norveç’teki cihazın “gizli bilgilerle” geliştirildiğine işaret ederek, bu durumun da cihazın yabancı bir hükümetten çalınan ya da başka materyallerden üretilmiş olabileceğini gösterdiğini aktardı.

Öte yandan, ABD'nin iki güdümlü enerji cihazından haberdar olduğu sıralarda, iki Amerikan istihbarat teşkilatı da daha önceki değerlendirmelerini değiştirerek, AHI'lerle ilgili bazı olayların yabancı bir düşmanın işi olabileceğini vurguladı. Söz konusu karar, Ocak 2025’te yani Biden yönetiminin son haftalarında yayınlanan güncellenmiş bir istihbarat değerlendirmesinde dile getirdi. Bu teşkilatlardan biri Ulusal Güvenlik Teşkilatı, diğeri ise yabancı düşmanların bilimsel, teknik ve askeri kapasitesine ilişkin istihbarat toplayan Ulusal Kara Kuvvetleri İstihbaratı Merkezi idi.

Haberin Devamı

Öte yandan, aralarında CIA’in de bulunduğu Amerikan istihbarat teşkilatlarının büyük çoğunluğu, saldırıların yabancı düşman faaliyeti olduğu ve yeni silahın yabancı unsurlar tarafından geliştirildiği fikrini “çok düşük bir ihtimal” olarak değerlendiriyor. Bir hükümet yetkilisi, Amerikan istihbarat teşkilatlarına takılan konuşmalarda hasımların kendi aralarında AHI olaylarına şaşkınlıklarını dile getirdiklerini ve bu olaylara dahillerini reddettiklerini bildirdi.

ABD Havana Büyükelçiliği

CIA, Norveç’teki deneye ve bu deneyin teşkilatın analizlerini nasıl etkilediğine dair değerlendirmede bulunmayı reddetti. Norveç’in Washington’daki büyükelçiliği de konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Bazı yetkililer ve AHI mağdurları, yönlendirilmiş enerji cihazları alanında uzun yıllardır çalışmalar yürüttüğü gerekçesiyle saldırıların en büyük şüphelisi olarak Rusya’yı işaret ediyor. Şimdiye kadar kamuoyuna açıklanan kesin bir kanıt yok ve Moskova da olayla ilgisi olduğunu reddediyor.

DÜNYA ÇAPINDA YÜZLERCE VAKA İHBAR EDİLDİ

ABD personeli Çin ve Doğu Avrupa dahil olmak üzere dünya çapında pek çok lokasyonda yüzlerce vaka bildirdi. Dönemin CIA Direktörü William J. Burns'ün üst düzey yardımcısı da 2021'de Hindistan'a giderken belirtiler gösterdiğini kaydetti. Kısa süre önce Philadelphia'da düzenlenen Dış Politika Araştırma Enstitüsü konferansında konuşan emekli Hava Kuvvetleri Yarbayı Chris Schlagheck de zaman zaman sesi titreyerek anlattığı olayda, 2020’de Kuzey Virginia'daki evinde beş kez saldırıya uğradığını söyledi. Evinin karşısında Rus bir ailenin yaşadığını söyleyen Schlagheck, geçen yıl doktorların ona semptomlarının Havana'dan bildirilenlerle aynı olduğunu söylediğinin altını çizdi.

‘BİRAZ TUHAF BİR TİPTİ’

Norveç’teki test son derece gizlilik statüsüne sahip olduğundan olayla ilgili pek çok nokta henüz tam olarak bilinmiyor. Olayı bilen ve basına gizli şekilde konuşan kişiler de deneyi yapan bilim insanının ve çalıştığı hükümet kurumunun adını açıklamayı reddediyor.

Sonuçların şok etkisi yarattığına vurgu yapan yetkililer, bunun nedeninin ise deneyi yapan bilim insanının aslında yönlendirilmiş enerji silahlarının AHI’lere benzer semptomlara neden olduğu fikrine karşıtlığı ile bilindiğini, üstelik bilim insanının kendi üzerinde deney yaparak bunu kanıtlamayı hedeflediğini fakat tam tersi bir sonuç elde ettiğini aktardı. Bir yetkili bilim insanını bunu yapmaya neyin ittiğini bilmediğini ifade ederek, “Biraz tuhaf bir tipti” dedi.

*The Washington Post’ta 14 Şubat’ta “Researcher skeptical of ‘Havana syndrome’ tested secret weapon on himself” başlığı ile yayınlanan haberden Türkçeleştirildi.