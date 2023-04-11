Gizli belgeler sızdırıldı, kirli çamaşırlar ortaya döküldü! 'Bu buzdağının sadece görünen kısmı'

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ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) ait gizli belgelerin sızdırıldığı ve sosyal medyada yayıldığına dair iddialar gündeme bomba gibi düşerken belgelerin çoğunun Ukrayna savaşı ile ilgili olduğu düşünülüyordu. Ancak ABD medyasında yer alan haberlere göre şimdiye kadar ortaya çıkan bilgiler 'buzdağının sadece görünen kısmı'.

ŞEYTAN AYRINTIDA GİZLİDİR

Skandal ile ilgili 'şeytan ayrıntıda gizlidir' ifadesini kullanan Washington Post gazetesi, Biden yönetiminin sızıntının hasarını önlemek için 24 saat çalıştığını vurgularken, gizli belgelerde Ukrayna’daki savaşın yanı sıra Çin ve diğer ABD müttefiklerine dair bilgilerin de yer aldığı öğrenildi.



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BBC’nin de gördüğü gizli belgelerde yer alan bilgiler, ABD’nin en büyük müttefiklerinden Güney Kore’yi de gizlice izlediğine de işaret ediyor. Sızıntının, Güney Kore’nin hem ABD hem de Rusya’yla ilişkisini zedeleme ihtimali bulunuyor.

Belgeleri incelemekte olduklarını açıklayan Güney Kore, Devlet Başkanlığı Ofisi’ni dışardan dinlemenin imkansız olduğu konusunda ısrarcı. Sızıntının kaynağını bulmaya çalışan ABD'nin yetkilileri ise yaşananların ulusal güvenliğe zarar verebileceğini söylüyor.

GÜNEY KORE'NİN 'UKRAYNA' İKİLEMİ

Bugün dünya medyasında kendine geniş yer bulan belgelerde Güney Kore yönetiminin Ukrayna’ya mühimmat satışı konusunda yaşadığı ikilem görülüyor.

Washington bir süredir Güney Kore'yi, Kiev’e silah satması için ikna etmeye çalışıyor. Güney Kore yetkilileri ise savaş halindeki ülkelere silah satmama politikasından vazgeçmeyeceklerini söylüyor.

ABD geçen yıl Ukrayna’ya çok sayıda top mermisi gönderdiği için mühimmat stoku azalmış, bunların yerine Güney Kore’den mermi almıştı. Fakat Güney Kore bu satışa, bu mermilerin Ukrayna’ya gönderilmemesi kaydıyla onay vermişti.

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Sızdırılan belgede Güney Kore hükümetinin, ABD’nin bu talebi kabul etmesine rağmen sonradan bu mühimmatı Ukrayna’ya göndermesinden endişe ettiği görülüyor.

SEUL SİLAH KONUSUNDA GÖNÜLSÜZ

ABD bugüne kadar Güney Kore’nin Ukrayna’daki savaşa daha fazla dahil olmasına yönelik taleplerini gizlemedi. ABD, gelişmiş silahları çok büyük hızla üretme kapasitesi olan Güney Kore’nin Ukrayna’yı desteklemesinin savaşın gidişatını doğrudan etkileyebileceği görüşünde. Rusya’yla köprüleri atmaktan çekinen Seul ise bu konuda isteksiz.

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Ofisi, sızdırılan belgelerin içeriğinin değiştirildiğini belirtti ve iddiaları "gerçek dışı" olarak yorumladı.

'MISIR RUSYA'YA GİZLİCE YARDIM EDİYOR' İDDİASI

Washington Post gazetesi ayrıca sızdırılan belgelerden birine işaret ederek MISIR yönetiminin Rusya'ya gizlice gönderilmek üzere 40.000 roket üretme emri verdiğini öne sürdü.

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17 Şubat tarihli çok gizli etiketli belgede, üst düzey Mısırlı askeri yetkililer arasında geçen gizli görüşmeler yer alıyor. Belgede Rusya'ya gönderilmek üzere savaş malzemeleri üretildiği ancak Batı'nın tepkisi nedeni ile bunun sır gibi saklandığı iddia ediliyor.

Mısır sızıntı sonrası yaptığı açıklamada belgede yer alan iddiaları yalanladı ve savaşın her iki tarafına da aynı mesafede durduğunu belirtti.

NETANYAHU'DAN AÇIKLAMA

Sızıntılar nedeni ile ABD'nin ilişkilerinin tehlikeye girdiği tek ülke GÜNEY KORE değil. Halihazırda Biden yönetimiyle büyüyen bir anlaşmazlığın içinde olan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Pazar günü yaptığı açıklamada, Mossad istihbarat teşkilatı ile ilgili haberleri "gerçek dışı" olarak nitelendirdi .

RUSYA SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ABD'nin diğer ülkeler üzerindeki casusluğuna dair ifşaatların şaşırtıcı olmadığını belirtirken Rusya'nın sızıntılara karıştığı iddialarını reddederek Batı'da 'Her şeyi Rusya'nın üzerine atma eğilimi' olduğunu söyledi.



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Öte yandan ABD Savunma Bakanı'nın Halkla İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı Meagher bugün incelemelerin devam ettiğini vurgulayarak “Sızdırılan belgelerin kapsamının yanı sıra bunun nasıl gerçekleştiğini de araştırmaya devam ediyoruz. Bilgilerin nasıl ve kimlere dağıtıldığının daha yakından incelenmesi için adımlar atıldı. Biliyorsunuz, son derece hassas gizli materyallerin dağıtımı bizim çok ciddiye aldığımız bir konudur. Dolayısıyla bu konuyu çok ciddiye alıyoruz ve bu nedenle de Bakan Lloyd’un ve Bakanlığın tüm dikkati bu konu üzerinde. Bu belgelerin sosyal medya sitelerinde dolaşımını gözden geçiriyor ve değerlendiriyoruz” dedi.

Meagher, belgelerin sızdırılmasının ulusal güvenlik için ciddi bir risk olduğunu vurgulayarak, “Adalet Bakanlığı cezai bir soruşturma yürütüyor. Daha önce de belirttiğim gibi, bu belgeler internette dolaştıkça, ulusal güvenlik açısından çok ciddi bir risk oluşturduklarını ve dezenformasyon yayma potansiyeline sahip olduklarını vurgulamak isterim” ifadelerini kullandı.