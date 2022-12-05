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Gizli belgeler sızdı... Almanya'nın sır gibi sakladığı gerçek deşifre oldu: F-35 uyarısı!

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#ALMANYA#F-35#Dünya
Gizli belgeler sızdı... Almanyanın sır gibi sakladığı gerçek deşifre oldu: F-35 uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 14:11

ABD yapımı F-35 savaş uçağı satın almaya hazırlanan Almanya’da Savunma Bakanlığı’nın bu alım sürecinde yaşanabilecek olası sorunlar nedeniyle endişe duyduğu ortaya çıktı.

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Federal Meclis Bütçe Komisyonu’na gönderilen gizli belgede, Alman Savunma Bakanlığı’nın yaklaşık 10 milyar Euro tutarındaki alımla ilgili karşılaşılabilecek ‘gecikmeler ve ek maliyetler’ konusunda endişeli olduğu belirtildi.

Söz konusu belgenin komisyon için Maliye Bakanlığı tarafından hazırlandığı ve Savunma Bakanlığı’nın değerlendirmelerine dayandığı belirtildi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Alman ordusunun modernizasyonu için 100 milyar Euro’luk ek fon yaratan ve bu kapsamda Tornado savaş uçaklarından oluşan filosunu yenilemek isteyen Berlin, geçen mart ayında 35 adet F-35 savaş uçağı satın alacağını duyurmuştu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD’li Lockeed Martin şirketi tarafından üretilen ve dünyanın en modern savaş uçağı olarak bilinen F-35 jetlerinin alımına dair kontratın bu yıl sonuna kadar tamamlanmasını istediğini ifade etmişti.

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Ancak AFP tarafından ulaşılan belgede, F-35'lerin konuşlandırılacağı Büchel Hava Üssü’nde yapılması gereken iyileştirmelerin, teslimatın başlayacağı 2026 yılına kadar yetiştirilip yetiştirilemeyeceğinin şüpheli olduğu belirtildi.

Belgede, ABD tarafının güvenlik taleplerinin bir hayli karmaşık olduğu, bunların da gecikmeleri ve maliyetleri daha da artırabileceği belirtildi. Belgede ayrıca, F-35’lerin Almanya’daki uçuş operasyonları için gerekli onayların da yetiştirilememesi riskinin bulunduğu, bunun da jetlerin kısıtlı kullanımı sonucunu doğurabileceği uyarısında bulunuldu.

AFP’ye konuşan bir Savunma Bakanlığı sözcüsü, parlamentoyla ‘yakın iş birliği’ yapılarak konuların ‘açıklığa kavuşturulacağını’ ifade etti.

AFP’ye bilgi veren parlamento kaynakları, Savunma Bakanlığı’nda bugün Bütçe Komisyonu’ndaki koalisyon partili üyelerin katılacağı bir acil durum toplantısı gerçekleştirileceğini söyledi. Bütçe Komisyonu’nun proje için ayrılan fonun ilk dilimini 14 Aralık’ta onaylaması bekleniyor.

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#ALMANYA#F-35#Dünya

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