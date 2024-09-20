Gizli belgeler ortaya çıktı: Rusya Kursk operasyonundan haberdarmış!

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Kiev, 6 Ağustos'ta sürpriz bir hamle yaptı ve Rusya'nın Kursk bölgesinde sınırlardan içeri girerek yaklaşık 1000 kilometre karelik bir alanı ele geçirdi. 3 köprüyü patlatan Ukrayna birlikleri Rus askerlerini esir aldı. Ukrayna Devlet başkanı Zelenski bunu önümüzdeki günlerde açıklayacağı 'barış planının' ilk aşaması olarak duyurdu.

Zelenski dün yaptığı açıklamada ise Kursk bölgesine yönelik taarruzunun yaklaşık 40,000 Rus askerini cephe hattından uzaklaştırdığını söyledi.



Ortaya çıkan son belgeler Rusya'nın Ukrayna'nın Kursk bölgesine yapacağı müdahaleyi önceden tahmin etttiğini ve bunun için hazırlık yaptığını ortaya koydu

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Ukrayna ordusunun bölgedeki terk edilmiş Rus mevzilerinden ele geçirdiği bir dizi belge İngiliz Guardian gazetesi ile paylaşıldı. Gazete bu belgeleri ele geçiren Ukraynalı özel operasyon ekibiyle görüştü. Belgeler uzun süredir savaşta olan Rus askerlerinin moral bozukluğuna ilişkin endişelerini de ortaya koyuyor.

Belgelerden bazıları çeşitli birimlere dağıtılan basılı emirler, diğerleri ise el yazısı kullanılan yazışmalar. En eski kayıtlar 2023 yılının sonlarına tarihlenirken, en yeni belgeler Ukrayna'nın Kursk bölgesine saldırı başlatmasından sadece altı hafta öncesine ait.



Ukrayna'nın Kursk'a girmesi Kiev'in batılı ortaklarını hatta Ukraynalıların çoğunu şaşırttı çünkü operasyondan çok az ayıda kişiye bahsedilmişti. Ancak ele geçirilen belgelere göre Rus askerleri operasyon hakkında çoktan uyarılmıştı.

4 Ocak tarihli bir kayıtta Ukraynalı silahlı grupların “devlet sınırına girme potansiyelinden” söz ediliyor ve herhangi bir saldırıyı püskürtmek için eğitimin artırılması emrediliyordu.

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Mart ayı ortasında ise sınırdaki birliklere savunma hatlarını güçlendirmeleri ve Ukrayna'nın sınır ötesi saldırısına hazırlıklı olmak için ek tatbikatlar düzenlemeleri emredildi.

Haziran ortasında, Ukrayna'nın “Sudzha'yı kontrol altına alma hedefiyle” ilgili daha spesifik bir uyarı yapılmış ki bu zaten Ağustos ayında gerçekleşti. Belgelerde ayrıca Ukrayna'nın bölgedeki Rus ikmal hatlarını kesmek için Seym Nehri üzerindeki bir köprüyü yıkmaya çalışacağı öngörüsü de vardı, bu da saldırının ilk günlerinde gerçekleşti.

Ele geçirilen belgelere göre, Rus askerleri daha önceden uyarılmış olmalarına rağmen Kiev'in saldırısını engelleyemedi. Ukrayna 6 Ağustos'ta saldırıya geçtiğinde birçok Rus askeri mevzilerini terk etti ve bir hafta içinde Ukrayna Sudzha'nın kontrolünü tamamen ele geçirdi.



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Belgelere göre 2 yılı aşkın süredir devam eden savaşta yorgun düşen Rus askerleri büyük bir ruhsal çöküntü içinde.Ortaya çıkan belgeler Rus ordusunun karşı karşıya olduğu moral krizinin boyutlarını ortaya koyarken, birlik komutanlarının askerlere "psikolojik durumlarını koruyabilmeleri" için sadece devlet medyasını takip etmelerini önerdiği ortaya çktı.

Komutanlara ayrıca görevlerini yerine getirmeye zihinsel olarak hazır olmayan veya sapkın davranışlara yatkın olan askerleri tespit edip, yeniden görevlendirilmeleri talimatı gönderildi.

ESİR ALINANLAR ACEMİ ASKERLER

Öte yandan Ukrayna'nın Kursk'u işgali sırasında esir alınan Rus askerlerinin büyük bir kısmının, başlangıçta savaşta savaşmayacakları sözü verilen acemi askerler olduğu belirlendi.



Moskova Ukrayna'nın saldırısını ilk aşamada engelleyemese de, Rus birlikleri bölgede başlattığı karşı saldırı ile 10 yerleşim yerini geri aldı.Ukrayna ayrıca saldırının başladığı 6 Ağustos'tan bu yana 12 bin 500'den fazla asker, 101 tank, 42 piyade savaş aracı, 83 zırhlı personel taşıyıcı, 669 zırhlı savaş aracı, 410 motorlu araç, 92 topçu silahı, 7 ABD yapımı HIMARS sistemi ve 5 MLRS sistemi dahil olmak üzere 26 çok namlulu roketatar sistemi (MLRS), 8 karadan havaya füze fırlatıcı, 2 hava savunma radarını kaybetti.