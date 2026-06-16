Gizli ağ çözüldü: Karanlık filo alarmı! ABD’nin el koyduğu gemilerde bulundu | ‘Uykularımızı kaçırdı’

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Dünyanın en kritik enerji hatları üzerinden sessizce ilerleyen tankerler, yalnızca milyonlarca varil petrol taşımıyor. Aynı zamanda uluslararası yaptırımları delmek için kurulan karmaşık bir ağın, ‘karanlık filo’ olarak adlandırılan sistemin de parçası olarak hareket ediyor.



İran ve Rusya’dan çıkan yaptırıma tabi petrolün küresel pazarlara ulaştırılmasında kullanılan bu gemiler, yıllardır fiziksel güvenlik riskleriyle gündeme geliyordu. Ancak ABD Sahil Güvenlik Siber Komutanlığı tarafından ortaya çıkarılan yeni bulgular, tehlikenin boyutunun çok daha derin olduğunu gözler önüne serdi.



ABD’DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR: ‘UYKULARIMIZI KAÇIRAN GERÇEK’



Wall Street Journal’da yer alan haberde ABD Sahil Güvenlik Siber Komutanlığı Başkanı Tuğamiral Jason Tama, ortaya çıkan tabloyu şu sözlerle özetledi:



“Yıllardır bu filonun fiziksel riskler taşıdığını biliyorduk. Çünkü hemen hemen hepsi eski gemiler ve düşük bakım standartlarına sahipler. Ancak bu operasyonlara kadar bu gemilerin siber açıdan ne kadar savunmasız ve aynı zamanda tehlikeli olduğunu bilmiyorduk. Adeta şok olduk.”



Tama’nın açıklamaları, yalnızca teknik bir tespit değil; aynı zamanda uluslararası deniz güvenliği açısından ciddi bir uyarı niteliği de taşıyor. Neden? Çünkü bu gemiler, yalnızca yasa dışı petrol taşımakla kalmıyor, aynı zamanda patlama, yangın ve büyük ölçekli çevre felaketlerine yol açabilecek dijital zafiyetler de barındırıyor. Zaten Tama, riskin boyutunu daha sert bir ifadeyle de dile getirdi:



“Gemide personel varken bu ağların ele geçirilmiş olabileceğini fark ettiğimizde, açık konuşmak gerekirse hepimiz geceleri uykusuz kaldık.”



Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 10, 2025



3 KRİTİK MADDE ÖN PLANA ÇIKIYOR



ABD’nin özel operasyonları sırasında ortaya çıkan en çarpıcı bulgulardan biri, gemilerde kullanılan dijital sistemlerin doğrudan dış müdahaleye açık olması. Rapora göre birçok tanker:



1- Sürekli internet bağlantısı sağlayan yüksek bant genişlikli iletişim sistemleriyle donatılmış durumda.



2- AnyDesk ve TeamViewer gibi uzaktan erişim yazılımları kullanıyor.



3- Bu sistemler çoğu zaman ‘kalıcı kurulum’ halinde ve denetimsiz şekilde çalışıyor.



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YÜZEN BOMBA RİSKİ: PETROL, ATEŞ VE ALGORİTMA



Karanlık filonun taşıdığı yük, sıradan bir ticari mal değil. 10 milyonlarca galon ham petrolden bahsediliyor. Bu kadar büyük miktarda yanıcı madde, gemilerdeki en küçük teknik hatayı bile küresel bir felakete dönüştürebilecek potansiyele sahip. Uzmanlara göre risk sadece siber saldırı değil, bu noktada da dört madde ön plana çıkıyor:



1- Navigasyon sistemlerinin manipülasyonu.

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2- Yanlış rota verileri.

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3- Motor kontrol sistemlerine müdahale.

4- Kötü amaçlı yazılımların kritik sistemlere sızması.



Tüm bunlar birleştiğinde, bir tanker yalnızca bir taşıma aracı değil; aynı zamanda kontrolsüz bir çevre felaketi riski haline geliyor. Tuğamiral Tama bu tehlikeye dair ise şu bilgilerin altını çizdi:



“Tanklardaki atmosferin bile hassas şekilde yönetilmesi gerekir. Küçük bir hata bile yangın veya patlamaya yol açabilir. Petrol sızıntısı riski ise her zaman vardır.”







SAHTE KİMLİKLER, DİJİTAL MANİPÜLASYON VE ‘GÖZDEN KAYBOLMA’ TEKNOLOJİSİ



Soruşturmalarda ortaya çıkan bir diğer dikkat çekici unsur ise gemilerin dijital olarak ‘görünmez hale getirilme’ çabaları oldu. Gemilerde: Birden fazla Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) cihazı, sahte kimlik yayınlayan dijital sistemler, gemi adını değiştirmeye yarayan özel anahtar mekanizmaları ve GPS verilerini manipüle eden özel kablolama sistemleri tespit edildi.



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Bazı durumlarda mürettebatın, gemi kimliğini tek tuşla değiştirebildiği bile ortaya çıktı. İlginç olansa bu sistemler, geminin gerçek konumunu gizleyerek dünya denizcilik ağında yanlış iz bırakmayı mümkün kılıyor. ABD Sahil Güvenlik yetkilisi Tuğamiral David Barata, durumu çarpıcı bir benzetmeyle açıkladı:



“Bu, sanki ölüm ilanlarını tarayıp oradan bir isim alıp onu sistemde yaşıyormuş gibi göstermeye benziyor. Gerçekte yok olmuş gemiler, dijital olarak yeniden var ediliyor.”







GÖZLERDEN UZAK AMA RADARLARDA YAKIN



Örneğin bir olayda geminin sistemleri Curaçao’da bulunduğunu gösterirken, gerçekte Venezuela açıklarında yasa dışı petrol boşaltımı yaptığı tespit edildi. Bu tür çelişkiler, karanlık filonun temel stratejisini ortaya koyuyor: görünmek ama yanlış görünmek.



Sahil Güvenlik, operasyonla bağlantılı gemilerin isimlerini açıklamaktan kaçınsa da elde edilen veriler bu filonun rastgele değil, sistematik şekilde organize edildiğini gösteriyor. Deniz istihbarat analisti Michelle Wiese Bockmann’a göre tablo çok daha net:



“Bu gemiler tesadüfen yaptırım ticaretine bulaşmış değil. Bu iş için özel olarak tasarlanmışlar.”

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ULUSLARARASI OPERASYONLAR VE ARTAN BASKI



“Okyanuslar büyük ama limanlar biliniyor. Eğer gemiler üzerinde baskı artarsa hem çevresel felaketlerin hem de yasa dışı ticaretin önüne geçilebilir.”

ABD, aralık ayında başlattığı küresel operasyonla karanlık filoya yönelik baskıyı artırmış durumda. Hatta bu süreçte Avrupa ülkeleri de devreye girdi.Bu gelişmeler, yaptırım sisteminin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda askerî ve siber boyutlara da taşındığını gösteriyor.ABD tarafı ise uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekiyor. Tuğamiral Barata şu değerlendirmeyi yaptı: