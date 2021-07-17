Gizemli hastalÄ±k paniÄŸi... Sebebini bulamadÄ±lar, Pentagon ve CIA devreye girdi!

ABD yÃ¶netiminin, Avusturyaâ€™nÄ±n baÅŸkentiÂ Viyanaâ€™daki AmerikalÄ± diplomatlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± "gizemli" saÄŸlÄ±k olaylarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Yetkililerin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 20â€™den fazla vaka araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±rken sÃ¶z konusu vakalarÄ±n 2016 ve 2017'de ABDâ€™li diplomat ve ajanlarÄ±n KÃ¼baâ€™da bildirdiÄŸi semptomlarla benzerlik gÃ¶sterdiÄŸi ifade edildi.

SemptomlarÄ±n nedeni henÃ¼z belirlenemezken; vakalar, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Pentagon ve ABD Merkezi Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (CIA) medikal ekiplerince incelemeye alÄ±ndÄ±.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, ABDâ€™ninÂ ViyanaÂ BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde meydana gelen, henÃ¼z aÃ§Ä±klanamayan saÄŸlÄ±k olaylarÄ±nÄ±n kuvvetli bir ÅŸekilde araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

BazÄ±larÄ±, beyin hasarÄ±na da sebep olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len yaralanmalarÄ±n mikrodalga veya radyo dalgalarÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen bir saldÄ±rÄ± sonucunda meydana geldiÄŸine inanÄ±yor.

Ancak yÄ±llardÄ±r yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar, sÃ¶z konusu yaralanmalara neyin veya kimin neden olduÄŸunu, bunun bir saldÄ±rÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bilinmediÄŸini ortaya koyuyor.

Viyanaâ€™da Ã§alÄ±ÅŸan diplomatlar, nedeni bilinmeyen semptomlardan ÅŸikayet ettiklerini bildirmiÅŸlerdi.

Viyanaâ€™daki vakalarÄ±, ilk kez 16 Temmuz Cuma gÃ¼nÃ¼, The New Yorker dergisi paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

HAVANA SENDROMU DA GERÄ° DÃ–NMÃœÅžTÃœ

KÃ¼ba ve Ã‡in'de 40 ABDÂ´li diplomatÄ±n, 2016 ile 2018 tarihleri arasÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gizemli rahatsÄ±zlÄ±klara Havana Sendromu adÄ± verilmiÅŸti. YoÄŸun tartÄ±ÅŸmalara sebep olan bu gizemli hastalÄ±k tam da dÃ¼nyanÄ±n koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±n penÃ§esinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nlerde, mayÄ±s ayÄ±nda yeniden ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°lk olarak KÃ¼ba'da gÃ¶rev yapan ABD'li ve KanadalÄ± diplomatlarda gÃ¶rÃ¼len ve enerji saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len "Havana Sendromu" isimli gizemli hastalÄ±k, yakÄ±n zamanda ABD'de ortaya Ã§Ä±kan 3 vaka ile yeniden gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.

AdÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± KÃ¼ba'nÄ±n baÅŸkenti Havana'dan alan gizemli hastalÄ±k, ilk olarak 2016-2017 yÄ±llarÄ±nda KÃ¼ba'da gÃ¶rev yapan KanadalÄ± ve ABD'li diplomatlar ile ailelerinde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Ãœlkedeki diplomatik personel ve aileleri, baÅŸ dÃ¶nmesi, denge ve duyma kaybÄ±, anksiyete ve "biliÅŸsel sis" diye nitelendirdikleri semptomlarÄ± bildirmeye baÅŸladÄ±.

Bu kiÅŸiler, bir anda Ã§evredekilerin duymadÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ler duyduklarÄ±nÄ± ve ardÄ±ndan baskÄ± ve titreme hissettiklerini belirtti.

O dÃ¶nem "gizemli hastalÄ±k" olarak nitelendirilen ve nedeni hala Ã§Ã¶zÃ¼lemeyen hastalÄ±k, daha sonra ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± kentin adÄ±nÄ± alarak "Havana Sendromu" olarak nitelendirilmeye baÅŸlandÄ±.

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