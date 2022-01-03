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Gizemli hastalık! Gençlerde görülüyor, semptomları korkunç...

#Kanada#Nörolojik Hastalıklar#Beyin
Gizemli hastalık Gençlerde görülüyor, semptomları korkunç...

Kanada'da özellikle gençlerde görülen ve hızlı bilişsel gerilemeye neden nörolojik bir rahatsızlık ülkeyi alarma geçirdi. Hükümet yanlış teşhis olduğu konusunda ısrara etse de uzmanlar endişeli...

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Kanada'nın New Brunswick eyaletinde iki yıldan fazla bir süredir uzmanları şaşkına çeviren, çok hızlı ilerleyen bir nörolojik hastalığın, giderek artan sayıda genci etkilediği ve etkilenenlerden bazıları arasında hızlı bilişsel gerilemeye neden olduğu ortaya çıktı.

HIZLI KİLO KAYBI, DÜŞÜNME ZORLUĞU, SINIRLI HAREKETLİLİK...

Eyaletin iki sağlık otoritesinden biri olan Vitalité Sağlık Ağı çalışanı şüpheli vakaların sayısının arttığını ve genç yetişkinlerde hızlı kilo kaybı, uykusuzluk, halüsinasyonlar, düşünme zorluğu ve sınırlı hareketlilik gibi rahatsız edici semptomlara neden olduğunu açıkladı.

KORKUTAN AÇIKLAMA: ÇOK HIZLI GELİŞİYOR

İnceleme altındaki 48 resmi vaka 2021 baharının başlarında ilk kez duyurulmasından bu yana değişmedi ancak birden fazla kaynak, sayısının 150 kişiye kadar çıkabileceğini belirtiyor. Açıklamayı yapan kaynak, "Bu vakalar hakkında gerçekten endişeliyim çünkü çok hızlı gelişiyorlar" dedi.

Gizemli hastalık Gençlerde görülüyor, semptomları korkunç...

GENÇLERDE GÖRÜLMESİ ENDİŞE YARATTI

Yakın temasta olan ancak genetik bağlantıları olmayan iki gencin semptomlar geliştirmesi uzmanların çevresel faktörlerin etkili olabileceğini düşünmesine neden oldu. Vakaların büyük ölçüde genç yaşlarda görülmesi uzmanları korkutan nedenlerden başka biri çünkü gençlerde nörolojik hastalıklar nadir görülüyor.

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YAKIN ÇEVRELERİNDE DE BELİRTİLER ÇIKMAYA BAŞLADI

Şüpheli vakalardan biri olan eşine bakan genç kadında aniden uykusuzluk, kas kaybı, bunama ve halüsinasyon gibi belirtiler ortaya çıkmaya başladı. Şimdi durumu demans ve ataksi semptomları gösteren kocasından daha kötü.

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Diğer bir vaka 30'lu yaşlarında bir kadın. Şu anda tüple besleniyor ve salyaları akıyor. Ona bakan 20'li yaşlarındaki hemşirelik öğrencisi de son zamanlarda nörolojik gerileme belirtileri göstermeye başladı.

Başka bir durumda, genç bir anne hızla yaklaşık 60 kilo verdi. Şikayetleri arasında uykusuzluk ve halüsinasyonlar var.

YANLIŞ TEŞHİS Mİ?

Hükümet vakaların yanlış teşhisten kaynaklandığı konusunda ısrar etse de 48 kişinin gerçekten nörolojik bir hastalıktan mı yoksa yanlış teşhisten mi bu hale geldiğini bu ay hazırlanacak rapor ortaya koyacak.

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