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Gizemli askeri ağ... Putin'den Wagner'e karşı dikkat çeken hamle

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#Putin#Rusya#Wagner
Gizemli askeri ağ... Putinden Wagnere karşı dikkat çeken hamle
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 15:28

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni bir Wagner ayaklanmasına karşı özel askeri şirketlerden oluşan gizemli bir ağ kurduğu öne sürüldü.

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Rusya'da orduya asker alma yaşını yükseltmeyi öngören yeni bir yasa tasarısında askeri şirketler ve silahlı gruplar için yer alan maddeler dikkat çekti.

BÖLGE VALİLİERİNİN KOMUTASI ALTINDA OLACAKLAR, PUTİN'İN EMRİYLE HAREKET EDECEKLER

İngiliz Dailybeast gazetesinde yer alan habere göre, 'özel teşebbüsler' olarak bilinen askeri şirketler, kamu düzenini, Rusya'nın sınırlarını korumak ve sabotaj çabalarına karşı koymak için Rusya Savunma Bakanlığı tarafından silahlandırılacak.

Yasa tasarısında çizilen çerçeveye göre özel askeri birlikler bölge valilerinin komutası altında olacak, Putin'in emriyle hareket edecekler.

Gizemli askeri ağ... Putinden Wagnere karşı dikkat çeken hamle

WAGNER'iN BAŞARISIZ İSYANBINDAN BİRKAÇ HAFTA SONRA GELEN KARAR

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Özel askeri girişimlere yönelik adımlar, Yevgeny Prigojin'in paralı asker grubu Wagner ile gerçekleştirdiği başarısız isyandan birkaç hafta sonra geldi.

WAGNER'in yürüyüşü Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesi ile müzakere yoluyla engellendi ancak başarısız isyan Kremlin'in zırhındaki kırılganlıkları ortaya çıkardı.

Gizemli askeri ağ... Putinden Wagnere karşı dikkat çeken hamle

AMAÇ PUTİN'İN SAVUNMASINI GÜÇLENDİRMEK

Eski bir Kremlin yetkilisi olan Nikolai Sokov, The Daily Beast'e yaptığı açıklamada yeni girişimin Putin'in savunmasını güçlendirmeyi amaçladığını belirterek, "Ukrayna askeri istihbaratının çok aktif gizli eylemleri göz önüne alındığında atılan bu adım önemli.Bunlar gerektiğinde yeni bir isyana karşı yardımcı olabilirler" dedi.

Rusya'nın hali hazırda ulusal muhafızları olduğu ve PUTİN'in güvenlik katmanları ile korunduğu biliniyor. Yeni askeri girişimlerin ordunun ve istihbarat teşkilatının hangi kademeleri ile etkileşime gireceği henüz belli değil.

Gizemli askeri ağ... Putinden Wagnere karşı dikkat çeken hamle

Yasa tasarısına göre özel askeri gruplar herhangi bir direniş olmadığı sürece kalabalığa karşı güç kullanamayacak, deniz altından-üstünden ve havadan gelen saldırıların peşine düşecek.

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#Putin#Rusya#Wagner

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