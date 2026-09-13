Gizemli araç ortaya çıktı, ABD’yi endişelendirdi: Çin’in yeni ‘canavarı’ | B-2 ile kıyaslandı, özellikleri şaşırttı

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Çin’in yıllardır dış dünyadan büyük ölçüde gizlediği askerî programlarından birine ilişkin yeni görüntüler, Pekin’in geliştirdiği hava araçlarının ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Uydu görüntülerinde ve sızdırılan fotoğraflarda ortaya çıkan devasa ‘silah’, büyüklüğü ve tasarımı nedeniyle kısa sürede askerî havacılık çevrelerinin dikkatini çekti.



İlk bakışta sıradan bir insansız hava aracı gibi görünmeyen bu gizemli platformun, Çin’in en önemli askerî test merkezlerinden birinde geliştirildiği düşünülüyor. Daily Mail’de yer alan haberde uzmanlara göre aracın gerçek görevi henüz bilinmese de sahip olduğu tasarım, bunun sıradan bir keşif İHA’sından çok daha önemli bir proje olabileceğine işaret ediyor.



Daha da dikkat çekici olan aracın boyutu. İddialara göre Çin’in yeni hava aracı, ABD’nin B-2 hayalet bombardıman uçağına benziyor, üstelik çok daha yüksek irtifalarda uçabilecek şekilde tasarlanmış olabilir.



Peki Çin neden bu kadar büyük ve gizli bir insansız hava aracına ihtiyaç duyuyor? ‘Malan Canavarı’ olarak adlandırılan bu gizemli platformun görevi ne? Ve gerçekten Pasifik’in binlerce kilometre ötesindeki hedefleri izleyebilecek kapasiteye sahip mi? Detaylara yakından bakalım…





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Two more images (1st & 2nd) of the WZ-X, which in fact correspond to what we know so far (3rd) namely being a huge UAV with a wide span and a quite spacious inner fuselage section. https://t.co/UBuJECylrq pic.twitter.com/5ppYCduY7L — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) September 4, 2026

GİZEMLİ UÇAK ÇİN’İN EN ÖZEL BÖLGESİNDE GÖRÜNTÜLENDİ



Tartışmaların merkezinde, Çin’in kuzeybatısında bulunan Malan Hava Üssü yer alıyor. Bölge, yıllardır Çin ordusunun en gizli test merkezlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Ancak son yıllarda ticari uyduların bölgeyi daha yakından görüntüleyebilmesi, burada yürütülen faaliyetlere ilişkin daha fazla ayrıntının ortaya çıkmasını sağladı.



Mayıs 2025’te elde edilen uydu görüntüleri, üste daha önce kamuoyunun dikkatini çekmeyen büyük bir hava aracını ortaya çıkardı. Ardından sızdırılan fotoğrafların da sosyal medyada paylaşılmasıyla gizemli platformun tasarımı hakkında daha fazla değerlendirme yapılmaya başlandı.

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Çin askerî havacılığı konusunda uzman araştırmacı Andreas Rupprecht, görüntülerdeki aracın ‘WZ-X’ olarak adlandırılan büyük bir insansız hava aracı olabileceğini belirtti.



Rupprecht’in değerlendirmeleri, aracın çift motorlu ve yaklaşık 15 metre uzunluğunda olabileceği yönünde. Ancak asıl dikkat çeken unsur uzunluğu değil, kanat yapısı ve toplam büyüklüğü. Çünkü bazı tahminler, bu aracın kanat açıklığının yaklaşık 170 feet, yani 52 metre civarında olabileceğini gösteriyor. Bu ölçü, WZ-X’i dünyanın en büyük ve en gelişmiş askerî hava platformlarıyla aynı sınıfa taşıyor.

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Here is my second post in the new format on the recent sighting of the WZ-X strategic ISR UAV.



As I said, this is still a temporary post on LinkedIn, and once again I’m open to any suggestions or criticism. https://t.co/DaH9O3uqc1 — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) September 4, 2026

BÜYÜKLÜĞÜ B-2 İLE KIYASLANIYOR



Gizemli aracın görüntülerini inceleyen uzmanlar, WZ-X’in tasarımını ABD’nin RQ-180 olarak bilinen gelişmiş insansız hava aracıyla karşılaştırıyor. Uçan kanat biçimindeki tasarım, radar görünürlüğünü azaltmaya yönelik özellikler taşıyor olabilir. Ancak WZ-X’in RQ-180’e kıyasla çok daha büyük olduğu düşünülüyor.



Tahminler doğruysa araç, boyut açısından ABD’nin B-2 Spirit hayalet bombardıman uçağıyla aynı seviyeye geliyor. B-2, düşük radar görünürlüğü sayesinde düşman hava savunma sistemlerinin bulunduğu bölgelerde görev yapabilmek üzere tasarlanmış stratejik bir bombardıman uçağı.



WZ-X’in ise şu aşamada silah taşıyıp taşımadığı bilinmiyor. İşte bu nokta, Çin’in yeni platformuyla ilgili en büyük soru işaretlerinden birini oluşturuyor. Çünkü aracın devasa boyutları silah taşımak için kullanılabileceği anlamına gelse de uzmanların üzerinde durduğu asıl ihtimal farklı. WZ-X’in temel amacı, saldırı gerçekleştirmekten ziyade Çin ordusuna çok uzak mesafelerde ‘görme’ kabiliyeti kazandırmak olabilir.

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Another image of the WZ-X was posted showing for the first time clearly it’s unique wing geometry with the serrated trailing edge. pic.twitter.com/i8naYPEGGR — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) September 5, 2026

BİNLERCE KİLOMETRE UZAKTAKİ HEDEFLERİ İZLEYEBİLİR



Askerî analistler, WZ-X’in yüksek irtifada uzun süre görev yapabilen bir HALE ISR platformu olarak kullanılabileceğini değerlendiriyor. HALE, yüksek irtifada uzun süre havada kalabilen sistemleri ifade ediyor. ISR ise istihbarat, gözetleme ve keşif görevlerinin genel adı. Böyle bir platformun savaş alanındaki görevi doğrudan saldırmak olmayabilir.



Onun yerine geniş bir bölgeyi saatler boyunca izlemek, düşman uçaklarını ve gemilerini tespit etmek, hava savunma sistemlerinin yerini belirlemek ve elde ettiği bilgileri başka silah sistemlerine aktarmak gibi görevler üstlenebilir. Bu nedenle WZ-X’in taşıdığı sensörler, aracın büyüklüğü kadar önemli olabilir. Eğer uçak gerçekten iddia edildiği gibi gelişmiş radarlar, elektro-optik sistemler ve uzun menzilli istihbarat sensörleriyle donatıldıysa, Çin ordusuna çok geniş bir coğrafyayı aynı anda takip etme imkânı sağlayabilir.





66 BİN FEETLİK UÇUŞ TAVANI İDDİASI



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Interesting: 😯 According to @thewarzonewire „A satellite image taken last week of Malan shows the WZ-X undergoing testing and gives us a clear view of its shallowly ‘serrated’ trailing edge.“ pic.twitter.com/kOd4dbFoHL — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) September 5, 2026

WZ-X hakkında ortaya atılan en dikkat çekici iddialardan biri de ulaşabileceği irtifaya ilişkin. Daily Mail’deki haberde Andreas Rupprecht, aracın yaklaşık 66 bin feet, yani 20 kilometrenin üzerinde bir yükseklikte uçabileceğini öne sürüyor. Bu tahmin doğrulanırsa WZ-X, B-2 bombardıman uçağından yaklaşık 16 bin feet daha yüksek irtifalarda görev yapabilecek.Yüksek irtifanın ise iki önemli avantajı bulunuyor. İlk olarak, uçak daha geniş bir alanı görebiliyor. İkinci olarak ise atmosferin daha seyrek olduğu bölgelerde uygun şekilde tasarlanmış bir platform, uzun süre havada kalmak için avantaj elde edebiliyor. Ancak yüksek irtifa aynı zamanda uçağın tasarımını son derece zorlaştırıyor. Motorların, sensörlerin ve gövdenin çok düşük hava yoğunluğunda çalışabilecek şekilde geliştirilmesi gerekiyor.

MALAN ÜSSÜ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?



WZ-X’in ortaya çıktığı Malan Hava Üssü ise kritik bir nokta. Uydu görüntüleri, üssün son yıllarda ciddi bir genişleme geçirdiğini gösteriyor. 2022 tarihli görüntülerde yeni hangarlar, pistler ve çeşitli destek yapılarının inşa edildiği görülüyor. Bu durum, Malan’ın yalnızca tek bir uçak için kullanılan bir test alanı olmayabileceği ihtimalini güçlendiriyor.



Andreas Rupprecht, üssün Çin ordusunun farklı türlerde gelişmiş insansız hava araçlarını test ettiği önemli merkezlerden biri haline geldiğini değerlendiriyor. Üstelik Malan’da görüldüğü ileri sürülen tek gizemli araç WZ-X değil.



Çin yönetimi aracın varlığını, resmî adını veya teknik özelliklerini doğrulamış değil. Uydu görüntüleri ve sızdırılan fotoğraflar üzerinden yapılan değerlendirmeler ise aracın büyük, yüksek irtifa odaklı ve düşük radar görünürlüğünü hedefleyen bir platform olabileceğini gösteriyor. Ancak ortaya çıkan görüntüler doğruysa Çin, yalnızca yeni bir İHA geliştirmiyor olabilir. Pekin, savaş alanını binlerce kilometre öteden izleyebilen, düşman gemilerini tespit edebilen, hava savunma sistemlerinin yerlerini belirleyebilen ve topladığı bilgileri başka silah sistemlerine aktarabilen yeni bir istihbarat ağı kuruyor olabilir.



Daily Mail'in "Secret space-age weapon built to spy on Americans spotted at China's Area 51" başlıklı haberinden faydalanılmıştır.

