'Gizemli alıcıdan' Einstein'ın elyazmalarına rekor fiyat!

Haberin Devamı

Dünyaca ünlü teorik fizikçi Albert Einstein'a ait elyazması, Fransa'nın başkenti Paris'teki Christie's Müzayede Evi'nde yapılan açık artırmada alıcı buldu.

Einstein'ın izafiyet teorisi insanlığın uzay, zaman ve yerçekimine yönelik anlayışını dönüştürmüştü.

BBC'nin haberine göre; hesaplamaların bulunduğu elyazması, 1913-1914'te Einstein ve İsviçreli bilim insanı Michele Besso tarafından yazıldı.

11 milyon Euro gibi rekor fiyata alıcı bulan elyazmasını ise Besso'nun sakladığı açıklandı. Besso'ya göre; elyazması, izafiyet teorisinin formüle edilmesine giden süreçte bazı hataları da içeriyor. 54 sayfadan oluşan elyazmasını satın alan kişinin kimliği ise açıklanmadı.

Geçen mayıs ayında Einstein'ın meşhur kütle-enerji eşdeğerliği 'E=mc2' formülünü içeren bir mektup 1.2 milyon dolardan fazla bir rakama alıcı bulmuştu.