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Gittiği parkta hayatının şokunu yaşadı! Çamurdan çıkardığı nesne 7,46 karatlık elmas çıktı

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#Abd#Elmas#Crater Of Diamonds
Gittiği parkta hayatının şokunu yaşadı Çamurdan çıkardığı nesne 7,46 karatlık elmas çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2024 13:47

Fransız bir turist bu ay ABD'ye yaptığı ziyaret sırasında 7.46 karatlık devasa bir elmas buldu. Elması iki parçaya bölüp birini nişanlısı birini de kızına vermek istediğini söyleyen Fransız turistin 'Crater of Diamonds Eyalet Parkı'ndaki en büyük 8. keşfi yaptığı açıklandı.

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Paris'te yaşayan Julien Navas Florida'daki bir roket fırlatılışına tanıklık etmek için ABD'ye gitmişti. New Orleans'ı ziyaret etmek isteyen turist, Arkansas eyalet parkında mola verdiğinde 'Crater of Diamonds Eyalet Parkı'nı duydu ve rotasını buraya çevirdi.

Pike County'de bulunan 'Crater of Diamonds Eyalet Parkı' bölgenin en büyük turist cazibe merkezlerinden biri. 911 dönümlük alanda şimdiye kadar binlerce elmas keşfedildi. Kürek, kova gibi eşyalıların kiralandığı parkta insanlar elmas avına çıkabiliyor.

Gittiği parkta hayatının şokunu yaşadı Çamurdan çıkardığı nesne 7,46 karatlık elmas çıktı

ÇAMURDAN ÇIKARDIĞI NESNE 7.46 KARATLIK BİR ELMAS ÇIKTI! 

Daha önce altın ve ammonit fosilleri aramış olan Navas basit bir kit kiraladı ve günler önce bölgeyi vuran şiddetli yağmurun ardından çamuru kazmaya başladı.

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"Bu yıpratıcı bir iş, bu yüzden öğleden sonrayı çoğunlukla toprağın üstünde göze çarpan herhangi bir şey arayarak geçirdim" diyen Fransız turist bir kaç saat sonra topladıklarının bir işe yarayıp yaramayacağını öğrenmek için park merkezine gitti ve çamurun içinden çıkardığı mermer benzeri nesnenin 7,46 karatlık bir elmas olduğunu öğrendi.

Gittiği parkta hayatının şokunu yaşadı Çamurdan çıkardığı nesne 7,46 karatlık elmas çıktı

Crater of Diamonds Eyalet Parkı'ndan yapılan açıklamaya göre damla sakızı büyüklüğündeki elmas, 2020'den bu yana en büyük, parkın açılmasından bu yana da en büyük sekizinci keşif. 

NİŞANLISININ ADINI VERDİ

Bulduğu nesnenin elmas olduğunu öğrendiğinde çok büyük şaşkınlık yaşadığını söyleyen Navas, "Çok mutluyum" dedi ve bulduğu elmasa nişanlısının adını verdiğini söyledi.

Elması iki parçaya ayırıp birini nişanlısı birini de kızına vermek istediğini söyleyen Fransız turist, parka kızı ile birlikte tekrar gelmek istediğini söyledi.

Gittiği parkta hayatının şokunu yaşadı Çamurdan çıkardığı nesne 7,46 karatlık elmas çıktı

YAĞMUR ETKİLİ OLDU

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Park yetkilileri Navas'ın keşfinde birkaç gün önce yağan yağmurun etkili olduğunu belirtiyor. Park Müdür yardımcısı Waymon Cox, "Elmas içeren toprağı gevşetmek için arama alanını periyodik olarak sürüyoruz. Yağmur yağdığında yüzeye yakın mineraller ve elmaslar ortaya çıkıyor." dedi.

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#Abd#Elmas#Crater Of Diamonds

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