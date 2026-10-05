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Girne'deki gemi faciasında kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

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#Girne Gemi Kazası#Kuzey Kıbrıs#Kayıp Kişiler
Girnedeki gemi faciasında kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 13:12

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasıyla ilgili yürütülen arama çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

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KKTC, 30 Ağustos’ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen dip arama çalışmalarında 1 kişinin daha naaşına ulaşıldığını duyurdu.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, naaşın kimliğinin belirlenmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi. Kazanın ilk gününden itibaren kayıplara ulaşılması için tüm imkanların seferber edildiği vurgulanan açıklamada, arama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, “Kazada hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve metanet diliyoruz” ifadesine yer verildi.

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükselirken, kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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#Girne Gemi Kazası#Kuzey Kıbrıs#Kayıp Kişiler

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