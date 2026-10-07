Girne'de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Güncelleme Tarihi:
KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı ifade edildi.
KKTC Başbakanlığından yapılan açıklamada, ulaşılan kişinin kimlik tespitine yönelik gerekli çalışmaların başlatıldığı bildirildi.
Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükselirken, kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.