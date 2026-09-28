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Girne açıklarındaki faciada yeni gelişme: 2 naaşa daha ulaşıldı

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#KKTC#Feribot#Kaza
Girne açıklarındaki faciada yeni gelişme: 2 naaşa daha ulaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2026 12:24

Girne açıklarında batan gemiye ilişkin sürdürülen dip arama çalışmalarında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. KKTC Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "kayıp 11 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor" denildi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı açıklarında 30 Ağustos'ta batan katamaran tipi yolcu gemisinin enkazında arama çalışmaları sürüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geminin yaklaşık bin metre uzağında ve 570 metre derinlikte yürütülen dip arama çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Bulunan naaşların kimliklerinin ve kayıp yolcularımıza ait olup olmadığının belirlenmesi amacıyla DNA incelemeleri başlatıldı. Sonuçların alınmasının ardından ailelere gerekli bilgilendirme yapılacak. Batık çevresindeki dip arama çalışmaları devam ediyor. Devlet olarak kayıp yolcularımıza ulaşıncaya kadar arama çalışmalarını sürdüreceğiz. Hayatını kaybeden yolcularımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kayıp ailelerine sabır ve metanet diliyoruz" denildi.

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Faciada kaybolan 11 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

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#KKTC#Feribot#Kaza

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