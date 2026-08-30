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Girne açıklarında gemi neden battı? Uzman isim dikkat çeken ihtimalleri sıraladı: ‘Katamaranların alabora olması normalde çok zordur’

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#Girne Açıklarında Gemi Kazası#Katamaran Teknelerin Alabora Olma İhtimali#Yolcu Gemisi Batma Olayı
İsmail SARI
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 15:40

KKTC’nin Girne Limanı’ndan Mersin Taşucu’na gitmek üzere hareket eden yolcu gemisi, limandan kısa süre sonra su alarak alabora oldu. Kazada can kayıplarının olduğu bildirilirken, Trabzon Limanı Kılavuz Kaptanı Öğr. Gör. Şenol Çalışan Hurriyet.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

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KKTC’nin Girne Limanı’ndan Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere hareket eden özel bir firmaya ait yolcu gemisi, limandan ayrıldıktan kısa süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle su almaya başladı. Geminin alabora olduğu olayda bazı yolcuların denize atladığı bildirildi. 267 kişinin bulunduğu gemidekileri kurtarmak için ekipler seferber olmuş durumda ve son bilgilere göre can kayıpları da var.

FİBERGLAS KATAMARAN İDDİASI

İhbar üzerine bölgeye arama-kurtarma botları sevk edilirken, çalışmalara askerî helikopterler de destek vermeye başladı. Bölgedeki balıkçı teknelerinin de kurtarma çalışmalarına katıldığı bildirildi. Geminin fiberglastan üretilmiş bir katamaran olduğu ve yolcu taşımacılığında kullanıldığı yönünde bilgiler bulunuyor. Geminin yaşıyla ilgili de eski olduğu yönünde iddialar gündeme gelirken, kazanın nedenine ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Katamaran tipi tekneler, birbirine paralel iki gövdenin birleştirilmesiyle oluşturulan yapılarıyla biliniyor. Ancak kazaya ilişkin teknik değerlendirmelerin, yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

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Gözden KaçmasınSon dakika... KKTC açıklarında yolcu gemisi battı: Can kayıpları varSon dakika... KKTC açıklarında yolcu gemisi battı: Can kayıpları varHaberi Görüntüle

DENİZCİLİK UZMANI ŞENOL ÇALIŞAN DEĞERLENDİRDİ: “KATAMARANLARIN ALABORA OLMASI NORMALDE ÇOK ZORDUR”

Girne açıklarında su almasının ardından alabora olan yolcu gemisiyle ilgili soru işaretleri sürerken, İstanbul Aydın Üniversitesi Yat Kaptanlığı Program Başkanı ve Trabzon Limanı Kılavuz Kaptanı Öğr. Gör. Şenol Çalışan'a kazaya ilişkin mevcut durumdaki değerlendirmeleri sordum. Katamaran tipi teknelerin yapıları gereği deniz koşullarına karşı dayanıklılığının yüksek olduğunu belirten Çalışan, kazanın oluş şeklinin teknik bir arıza ihtimalini gündeme getirdiğini söyledi.

“Katamaran dediğimiz teknelerin iki tane gövdesi olduğundan aslında deniz mukavemeti normal teknelerden daha fazla. İster yelkenli olsun, ister feribot, ister deniz otobüsü; normalde tek gövdeli dediğimiz teknelere göre deniz mukavemetleri daha yüksek. Süratleri de fazla, iki makine ve suya temas eden bölgesi daha az olduğu için bu tekneler normal şartlarda deniz ve hava koşullarına oldukça dayanıklıdır. Geniş gövdeli oldukları için de kolay kolay batmaları veya alabora olmaları beklenmez.”

Girne açıklarında gemi neden battı Uzman isim dikkat çeken ihtimalleri sıraladı: ‘Katamaranların alabora olması normalde çok zordur’



“MAKİNE DAİRESİNDEN SU ALMIŞ OLABİLİR”

Kaza sırasında hava ve deniz şartlarının kötü olduğuna yönelik bilgilerin bulunduğunu da hatırlatan Şenol Çalışan, “Şu ana kadar aktarılan bilgilere göre olay sırasında hava şartlarının iyi olmadığı yönünde bilgiler var. Ancak benim tahminim, teknik bir arıza veya özellikle makine dairesinden bir su alma ihtimalinin daha yüksek olduğu yönünde. Çünkü normalde bu teknelerin alabora olması çok zor. İki gövdeli, geniş bir yapıya sahip oldukları için denizde oldukça dengeli teknelerdir” dedi.

Girne açıklarında gemi neden battı Uzman isim dikkat çeken ihtimalleri sıraladı: ‘Katamaranların alabora olması normalde çok zordur’


“GÖVDEDE HASAR DA OLUŞMUŞ OLABİLİR”

Kötü hava koşullarının doğrudan ya da dolaylı şekilde gemide hasara yol açmış olabileceğini de belirten Şenol Çalışan, su almaya neden olabilecek farklı ihtimallerin de bulunduğunu söyledi.

Çalışan, “Havanın kötü olmasıyla birlikte makine dairesinde yaşanmış bir teknik aksaklık, denizle temas eden herhangi bir noktada oluşan hasar ya da herhangi bir ekipmanın kırılması, düşmesi veya büyük bir parçanın su alacak şekilde yer değiştirmesi söz konusu olabilir. Şahsi görüşüm, hava şartlarının da etkisiyle gövdede içeriden veya dışarıdan oluşan bir hasar nedeniyle su almış olabileceği yönünde. Bunun dışında teknenin başka bir tekneyle çatışma yaşamış olması da ihtimaller dahilinde. Şimdilik bu daha uzak bir ihtimal gibi görünse de kazanın nedeni araştırılırken bu ihtimalin de değerlendirilmesi gerekir” dedi.

Girne açıklarında gemi neden battı Uzman isim dikkat çeken ihtimalleri sıraladı: ‘Katamaranların alabora olması normalde çok zordur’


“ÇOK HIZLI GELİŞMİŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR”

Şenol Çalışan, geminin alabora olma biçiminin yapısal bir hasar ihtimalini de gündeme getirdiğini belirterek, olayın yavaş gelişen bir batma şeklinde görünmediğini söyledi. Çalışan, “Tekne yapısal bir kırılmaya da uğramış olabilir. Ortadan kırılmış ya da orta kesiminden ayrılmış olması da ihtimaller arasında. Anladığım kadarıyla olay çok hızlı gelişmiş ve birden gerçekleşen bir batma söz konusu. Yavaş yavaş batan bir gemi hadisesi gibi görünmüyor. Geminin çok kısa süre içerisinde bu duruma gelmiş olması, yapısal bir hasar ihtimalinin de mutlaka değerlendirilmesini gerektiriyor” dedi.

Geminin yaşı ve bakım durumunun da yapısal dayanıklılık açısından önem taşıdığını vurgulayan Çalışan, “Eski gemilerde, fiberglas ya da çelik olması fark etmeksizin, yaş ilerledikçe mukavemet de zaman içerisinde düşebilir. Ancak burada belirleyici olan geminin ne kadar iyi ve düzenli bakımdan geçirildiğidir. Dolayısıyla gemide meydana gelmiş olabilecek bir kırılmanın veya gövdenin orta bölümünden ayrılmanın nedenleri araştırılırken geminin yaşı kadar bakım ve denetim geçmişinin de incelenmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

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#Girne Açıklarında Gemi Kazası#Katamaran Teknelerin Alabora Olma İhtimali#Yolcu Gemisi Batma Olayı

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