Girne açıklarında gemi neden battı? Uzman isim dikkat çeken ihtimalleri sıraladı: ‘Katamaranların alabora olması normalde çok zordur’

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KKTC’nin Girne Limanı’ndan Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere hareket eden özel bir firmaya ait yolcu gemisi, limandan ayrıldıktan kısa süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle su almaya başladı. Geminin alabora olduğu olayda bazı yolcuların denize atladığı bildirildi. 267 kişinin bulunduğu gemidekileri kurtarmak için ekipler seferber olmuş durumda ve son bilgilere göre can kayıpları da var.



FİBERGLAS KATAMARAN İDDİASI



İhbar üzerine bölgeye arama-kurtarma botları sevk edilirken, çalışmalara askerî helikopterler de destek vermeye başladı. Bölgedeki balıkçı teknelerinin de kurtarma çalışmalarına katıldığı bildirildi. Geminin fiberglastan üretilmiş bir katamaran olduğu ve yolcu taşımacılığında kullanıldığı yönünde bilgiler bulunuyor. Geminin yaşıyla ilgili de eski olduğu yönünde iddialar gündeme gelirken, kazanın nedenine ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Katamaran tipi tekneler, birbirine paralel iki gövdenin birleştirilmesiyle oluşturulan yapılarıyla biliniyor. Ancak kazaya ilişkin teknik değerlendirmelerin, yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

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DENİZCİLİK UZMANI ŞENOL ÇALIŞAN DEĞERLENDİRDİ: “KATAMARANLARIN ALABORA OLMASI NORMALDE ÇOK ZORDUR”



Girne açıklarında su almasının ardından alabora olan yolcu gemisiyle ilgili soru işaretleri sürerken, İstanbul Aydın Üniversitesi Yat Kaptanlığı Program Başkanı ve Trabzon Limanı Kılavuz Kaptanı Öğr. Gör. Şenol Çalışan'a kazaya ilişkin mevcut durumdaki değerlendirmeleri sordum. Katamaran tipi teknelerin yapıları gereği deniz koşullarına karşı dayanıklılığının yüksek olduğunu belirten Çalışan, kazanın oluş şeklinin teknik bir arıza ihtimalini gündeme getirdiğini söyledi.



“Katamaran dediğimiz teknelerin iki tane gövdesi olduğundan aslında deniz mukavemeti normal teknelerden daha fazla. İster yelkenli olsun, ister feribot, ister deniz otobüsü; normalde tek gövdeli dediğimiz teknelere göre deniz mukavemetleri daha yüksek. Süratleri de fazla, iki makine ve suya temas eden bölgesi daha az olduğu için bu tekneler normal şartlarda deniz ve hava koşullarına oldukça dayanıklıdır. Geniş gövdeli oldukları için de kolay kolay batmaları veya alabora olmaları beklenmez.”









“MAKİNE DAİRESİNDEN SU ALMIŞ OLABİLİR”



Kaza sırasında hava ve deniz şartlarının kötü olduğuna yönelik bilgilerin bulunduğunu da hatırlatan Şenol Çalışan, “Şu ana kadar aktarılan bilgilere göre olay sırasında hava şartlarının iyi olmadığı yönünde bilgiler var. Ancak benim tahminim, teknik bir arıza veya özellikle makine dairesinden bir su alma ihtimalinin daha yüksek olduğu yönünde. Çünkü normalde bu teknelerin alabora olması çok zor. İki gövdeli, geniş bir yapıya sahip oldukları için denizde oldukça dengeli teknelerdir” dedi.







“GÖVDEDE HASAR DA OLUŞMUŞ OLABİLİR”



Kötü hava koşullarının doğrudan ya da dolaylı şekilde gemide hasara yol açmış olabileceğini de belirten Şenol Çalışan, su almaya neden olabilecek farklı ihtimallerin de bulunduğunu söyledi.



Çalışan, “Havanın kötü olmasıyla birlikte makine dairesinde yaşanmış bir teknik aksaklık, denizle temas eden herhangi bir noktada oluşan hasar ya da herhangi bir ekipmanın kırılması, düşmesi veya büyük bir parçanın su alacak şekilde yer değiştirmesi söz konusu olabilir. Şahsi görüşüm, hava şartlarının da etkisiyle gövdede içeriden veya dışarıdan oluşan bir hasar nedeniyle su almış olabileceği yönünde. Bunun dışında teknenin başka bir tekneyle çatışma yaşamış olması da ihtimaller dahilinde. Şimdilik bu daha uzak bir ihtimal gibi görünse de kazanın nedeni araştırılırken bu ihtimalin de değerlendirilmesi gerekir” dedi.





“ÇOK HIZLI GELİŞMİŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR”

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Şenol Çalışan, geminin alabora olma biçiminin yapısal bir hasar ihtimalini de gündeme getirdiğini belirterek, olayın yavaş gelişen bir batma şeklinde görünmediğini söyledi. Çalışan,dedi.Geminin yaşı ve bakım durumunun da yapısal dayanıklılık açısından önem taşıdığını vurgulayan Çalışan,ifadelerini kullandı.