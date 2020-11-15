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Yogo KIRBAKİ
Haber Giriş: 15.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Girit’te 4’lü Patriot tatbikatı

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Girit’te 4’lü Patriot tatbikatı
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Türkiye’ye Doğu Akdeniz’de tansiyonu düşürme çağrıları yapılırken ABD, Almanya ve Hollanda, Yunanistan ile Girit Adası’nda Patriot hava savunma tatbikatı yapacak.

Yunanistan’ın Girit Adası’ndaki NATO atış talim alanında başlayacak ve iki hafta sürecek seminerlerden sonra bir hafta süreyle de Patriot hava savunma sistemleriyle deneme atışları yapılacak.

RUS FÜZELERİ DE DENENDİ

Yunan basınında yer alan haberlerde, ABD, Almanya ve Hollanda’dan gelen araç ve personelin birkaç günden beri Girit Adası’nda bulunduğu belirtildi. Ayrıca, Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin, 2-6 Kasım tarihlerinde, Girit Adası’ndaki atış talim alanında, Rus TOR M-1 ve OSA-AK füzeleri, ABD yapımı HAWK, MANPAD (Stinger) ve Alman yapımı ASRAD füzeleriyle atış denemeleri yapıldığı açıklandı.

S-300 ATIŞI OLMADI

Girit Adası’nda bulunan Rus yapımı S-300 hava savunma sisteminden deneme atışı yapıldığı iddiaları ise doğrulanmadı. Kıbrıs Rum Yönetimi’nin sipariş verip parasını ödediği S-300 füzeleri, Türkiye’nin tepkisi karşısında, 2001’de Girit Adası’na yerleştirilmiş ve 2013’te bir kez deneme atışı yapılmıştı.

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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