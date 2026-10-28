Girit’e yanaştı… Kablo projesinde gözler Fransız gemisinde

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Denizaltı araştırmalarına destek verecek Fransız gemisi Abeille Marengo, dün sabah Girit’in Kandiye Limanı’na ulaştı. Geminin gelişiyle birlikte, Doğu Akdeniz’deki kablo projesi kapsamında araştırmaların yeniden başlaması için geri sayım başladı. Öte yandan Ankara ile Atina arasındaki deniz yetki alanları gerilimi de sürüyor.

10 GÜN İÇİNDE YOLA ÇIKACAK

73 metre uzunluğundaki Fransız destek gemisinin Kandiye Limanı’nda birkaç gün kalarak teknik hazırlıklarını tamamlaması ve gerekli bürokratik işlemleri sonuçlandırması bekleniyor. Araştırmaların başlayabilmesi için Yunanistan’ın Kandiye’deki yetkili istasyonu üzerinden NAVTEX adı verilen denizcilik duyurusunu yayımlaması gerekiyor. Yunan basınına göre duyurunun ekim ayının son günlerinde veya kasımın ilk haftasında yayımlanması bekleniyor. Böylece geminin Kaşot ile Kerpe arasındaki deniz alanlarına hareket etmesinin önü açılacak.

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ANKARA KARARLI

Ankara, araştırmaların yeniden başlaması için projenin yürütücü devleti Fransa’nın Türkiye’ye önceden yazılı bildirimde bulunmasını istiyor. Süreç, Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatının Libya’nın doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından da onaylanmasının ardından bölgede yoğunlaşan diplomatik trafiğin ortasında ilerliyor. Atina yönetimi ise Türkiye’den izin alınmasının sözkonusu olmadığını vurguluyor. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yapılması beklenen seçimler yaklaşırken Ankara’ya taviz verildiği izlenimi yaratmak istemeyen Yunan hükümeti, araştırmalar konusunda bilgilendirme yapılması ile izin alınması arasında ayrım yapıyor.

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TÜRKLER AZ KONUŞUP ÇOK İŞ YAPIYOR

Kathimerini Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Alexis Papahelas, köşe yazısında mutabakatın onaylanmasının Yunanistan’ı hazırlıksız yakaladığını ve Atina’nın Libya politikasında duruma hâkim olduğu yönündeki açıklamalarının inandırıcılığını yitirdiğini belirtti. Atina’nın gelişmeye Kahire’yi devreye sokarak karşılık verdiğini kaydeden Papahelas, ülkenin seçim kampanyası dönemine girdiği şu günlerde, Miçotakis hükümeti üzerinde, “bir şey yapma” baskısının son derece büyük olduğuna dikkati çekti. Yunan-Türk ilişkilerinde kritik bir döneme girildiği uyarısında da bulunan Papahelas, Türkiye’nin az konuşup perde arkasında etkili manevralar yaptığını, zaman kazanmak için güvence verdiğini ve ardından yeni sürprizlerle ortaya çıktığını savundu.