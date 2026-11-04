‘Girit’ çıkışı Atina’da kriz çıkardı

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Papadopoulou’nun, Girit’in büyüklüğüne vurgu yaparak mutabakatı hedef alması, Yunan muhalif basın tarafından diplomatik bir hata olarak değerlendirildi. Dünyanın önde gelen sosyal bilimler ve ekonomi üniversitelerinden Londra Ekonomi Okulu’nda (LSE) yaptığı konuşmada Türkiye-Libya mutabakatını eleştiren Papadopoulou, “Ege Denizi’ndeki küçük bir adadan bahsetmiyoruz. Girit’ten, büyük bir adadan bahsediyoruz ve mutabakat zaptı Girit’i yokmuş gibi ele alıyor” dedi.

“EGEMENLİĞİ METREKAREYLE Mİ ÖLÇÜYORUZ”

Muhalif ‘iEidiseis’ haber portalı, Papadopoulou’nun açıklamalarını sert bir dille eleştirdi. Haberde, “Girit yerine Meis gibi küçük bir adadan söz ediyor olsaydık, Türkiye-Libya mutabakatı biraz daha anlaşılır mı olacaktı? Kardak gibi kayalık bir adacıktan bahsediyor olsaydık, onun yok sayılması sorun yaratmayacak mıydı? Egemenlik haklarımızı artık metrekareyle mi ölçüyoruz?” ifadelerine yer verildi. Yunanistan’ın uluslararası deniz hukukuna ilişkin tezlerinin büyük ve küçük adalar arasında ayrım yapılmadığı yönündeki iddiasına dikkat çeken portal, Papadopoulou’nun açıklamalarını “talihsiz” olarak nitelendirdi. Atina’nın savunduğu hukuki pozisyonun, adaların büyüklüğüne vurgu yapan bu ifadelerle zayıflatıldığı eleştirisi öne çıktı.

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KİM HANGİ TEZİ SAVUNUYOR

Atina’nın uluslararası deniz hukukuna ilişkin temel tezi, büyüklüğü ne olursa olsun tüm adaların (Meis gibi en küçük adacıklar dahil) ana karalar gibi kendilerine ait kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) haklarına sahip olduğunu savunurken Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarına ilişkin temel tezi ise adaların ana karalar gibi otomatik olarak tam kıta sahanlığı veya MEB oluşturamayacağı, özellikle ana karanın karşısında veya kıyı projeksiyonunu kapatan küçük/uzak adaların yetki alanlarının karasuları ile sınırlandırılması gerektiği yönünde.