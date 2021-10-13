Girit bu kez 6.3 ile sallandı

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Yunanistan’ın Girit adası, dün saat 12.24’de 6.3 büyüklüğünde yeni bir deprem ile sallandı. Girit’in güneydoğusundaki Sitia şehrine 51 kilometre mesafede ve 8 kilometre derinlikte meydana gelen şiddetli deprem, adada paniğe yol açtı. Ada sakinleri korku içinde evlerini terk ederek, sokaklara çıktı. Depremden ötürü Sitia’da küçük bir kilise yıkıldı. Zakru’da ise bazı tarihi eserler hasar gördü. Girit’teki depremin hemen ardından Kerpe Adası’nda 4.5 ve Zakros Adası’nda 4.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Girit’te, 27 Eylül’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi de yaralanmıştı. Ayrıca yaklaşık bin ev de oturulamaz hale gelmişti.

MİNİ TSUNAMİ MEYDANA GELDİ

Yunan sismologlardan Ethimios Lekkas, birbirine 80 kilometre mesafedeki iki deprem arasında hiçbir benzerlik bulunmadığını, adada dünkü depremin ardından küçük bir tsunami meydana geldiğini ancak endişe verici bir durum bulunmadığını söyledi. Deprem, Ege adalarından başka Türkiye ve Kıbrıs’ta da hissedildi.

MUĞLA VE İZMİR’DE DE HİSSEDİLDİ

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Yunanistan'ın Girit adasında meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki deprem, İzmir ve Muğla’nın Marmaris, Datça, Bodrum ilçelerinde de hissedildi. 20 saniye kadar süren sarsıntı kısa süreli tedirginliğe neden olurken; bazı vatandaşlar panikle bulundukları binalardan açık alanlara çıktı. Ancak deprem, İzmir ve Muğla’da herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı. İlk depremden sonra 3.5 ila 4.4 büyüklüğünde birden fazla artçı deprem meydana geldi. (Kadir ÖZEN- Mehmet ÇİL/DHA)



