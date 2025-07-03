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Girit Adası'ndaki yangında evler zarar gördü

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#Girit Adası#Yangın#Orman Yangını
Girit Adasındaki yangında evler zarar gördü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2025 01:53

Girit Adası'nın Laşit bölgesinde çıkan orman yangınının yerleşim bölgelerine sıçraması sonucu bazı evlerin zarar gördüğü bildirildi.

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Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Girit Adası'nın Laşit bölgesinde 2 Temmuz Salı günü ormanlık alanda başlayan yangın kısa zamanda kontrolden çıkarak yerleşim birimlerini tehdit etmeye başladı.

Bazı yerleşim birimleri Sivil Koruma Genel Sekreterliğinin talimatıyla tahliye edildi.

Girit Adasındaki yangında evler zarar gördü

Yangından etkilenen 3 vatandaş solunum sorunu nedeniyle 2 vatandaş ise hafif yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.

Bugün yangının yerleşim yerlerine sıçraması sonucu bazı evler zarar gördü.

Tarım alanlarının da etkilendiği yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, bölgedeki şiddetli rüzgar çalışmaları güçleştirdi.

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#Girit Adası#Yangın#Orman Yangını

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