Girit açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi'nden verilen bilgiye göre Girit açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 18.7 km derinlikte ve 4,7 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 09.10 sıralarında merkez üssü Ege Denizi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Girit Adası açıklarındaki depremin büyüklüğü 4.7 olarak belirlendi. Depremin 18.7 km derinlikte gerçekleştiği açıklandı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 3, 2021
GIRIT ADASI (AKDENIZ) https://t.co/rSOfgPUBYu
03.04.2021, 09:10:13 TSİ
Büyüklük: 4.7
Derinlik: 18.7 km#Kandilli
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