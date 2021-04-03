Girit açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 09.10 sıralarında merkez üssü Ege Denizi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Girit Adası açıklarındaki depremin büyüklüğü 4.7 olarak belirlendi. Depremin 18.7 km derinlikte gerçekleştiği açıklandı.

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