Gine’de ‘kırmızı kart’ faciası: 56 ölü

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Ülkenin cunta lideri Mamady Doumbouya onuruna düzenlenen turnuva kapsamında Nzerekore ve Labe arasında oynanan maçta, taraftarlar hakemin verdiği penaltı ve kırmızı kart kararına sinirlenerek sahaya taş ve yabancı madde fırlatmaya başladı. Polisin müdahalesi sonucu arbede çıkarken, saha dışına taşan olaylarda öfkeli taraftarların Nzerekore polis istasyonunu da ateşe vermeye çalıştıkları bildirildi. Çok sayıda kişinin de yaralandığı ve can kaybının artmasından endişe edildiği bildirildi. 2021 yılında darbeyle iktidara gelen Doumbouya’nın gelecek yıl yapılacak seçimlerde aday olmayı düşündüğü ve bu nedenle benzeri futbol turnuvalarının son dönemde sıklıkla düzenlendiği aktarıldı.