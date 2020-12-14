MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriGine Cumhurbaşkanı Alpha Conde yarın yemin edecek
GeriDünya Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde yarın yemin edecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA / Fotoğraf: Reuters
Haber Giriş: 14.12.2020 - 16:10 | Son Güncelleme:

Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde yarın yemin edecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde yarın yemin edecek
Abone Olgoogle-news

Gine'de 18 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Alpha Conde, yarın düzenlenecek törenle yemin ederek görevine başlayacak.Törene Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak.

Başkent Konakri'de düzenlenecek yemin törenine, başta Afrika kıtasından olmak üzere 28 ülkeden cumhurbaşkanı ve bakan düzeyinde davetliler katılacak.

Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliğinden de yetkililerin hazır bulunacağı törene, Türkiye'den de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iştirak edecek.

Yemin töreninin ardından Conde, resmen görevine başlamış olacak.

Gine'de Anayasa Mahkemesi, 8 Kasım'da, Conde'nin yüzde 59,50 oy alarak resmen cumhurbaşkanı seçildiğini duyurmuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle