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Gine Bissau'daki başarısız darbe giriminde 6 kişi öldü

#Gine Bissau#DARBE Girişimi #Umaro Sissoco Embalo
Gine Bissaudaki başarısız darbe giriminde 6 kişi öldü

Gine Bissau’da gerçekleştirilen başarısız darbe girişimi sırasında en az 6 kişinin öldüğü belirtildi.

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Batı Afrika ülkesi Gine Bissau’nun Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo’yu devirmeye yönelik gerçekleştirilen başarısız darbe girişiminin ardından hayat normale döndü. Devlet radyosu tarafından bugün yapılan açıklamada, darbe girişimi sırasında çıkan olaylarda cumhurbaşkanlığında görevli 2 güvenlik gücü ve 4 saldırganın hayatını kaybettiği belirtildi.

Guinea Bissau’daki darbe girişiminde kimin rol oynadığı henüz netlik kazanmazken Cumhurbaşkanı Embalo yaptığı açıklamada, darbe girişiminin ordu ile değil uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele operasyonuyla bağlantılı olduğunu söyledi.

Embalo yaptığı açıklamada, “Bu yalnızca bir darbe girişimi değildi. Cumhurbaşkanı, başbakan ve tüm kabineyi öldürme girişimiydi. İyi hazırlanmış ve organize edilmiş bu saldırı, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı kişilerle ilgili olabilir” dedi.

NE OLMUŞTU

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Gine Bissau'nun başkenti Bissau'da dün Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun başkanlık ettiği kabine toplantısı sırasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde silah sesleri duyulmuştu.

Gine Bissau Hükümet Sözcüsü Pamela Ferreira, bir grup askerin Cumhurbaşkanını devirmeye çalıştığını ve bunun başarısız bir darbe girişimi olduğunu ifade etmişti. Darbe girişiminden saatler sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Embalo ise, “Ben iyiyim, durum hükümetin kontrolü altında. Gine Bissau halkına ve benim için endişelenen tüm insanlara teşekkür ediyorum. Yaşasın Cumhuriyet” ifadelerini kullanmıştı.

Yaklaşık 2 milyonluk nüfusa sahip olan ülkede, 1974'te Portekiz'den bağımsızlığını kazanmasından bu yana 10 darbe veya darbe girişimi yaşandı. Gine Bissau’da yaşanan darbe olayları nedeniyle demokratik olarak seçilmiş yalnızca bir cumhurbaşkanı görev süresini tamamlayabildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gine Bissau#DARBE Girişimi #Umaro Sissoco Embalo

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