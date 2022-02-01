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Batı Afrika ayakta: Gine Bissau’da darbe girişimi! Can kayıpları var

#Gine Bissau#Darbe Girişimi#ECOWAS

Gine Bissau’nun başkenti Bissau’da kabine toplantısının düzenlendiği Cumhurbaşkanlığı sarayının etrafında silah sesleri yükseldi. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) 'darbe girişimi' olarak nitelendirdiği olayda 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'nun başkenti Bissau'da Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo’nun başkanlık ettiği kabine toplantısı sırasında dışarıdan silah sesleri yükseldi.

Yerel kaynaklar, Cumhurbaşkanlığı sarayı etrafında yaşanan olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktarırken, yetkililer ateş edenlerin kimliğinin henüz belirlenemediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatılacağını bildirdi.

Batı Afrika ayakta: Gine Bissau’da darbe girişimi Can kayıpları var

ECOWAS'TAN ORDUYA 'KIŞLAYA DÖNÜN' ÇAĞRISI

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, "ECOWAS, Gine-Bissau'daki Cumhurbaşkanlığı sarayı etrafında silah seslerinin duyulduğu olayı büyük bir endişeyle takip ediyor" ifadeleri kullanıldı.

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ECOWAS gelişmeleri darbe girişimi olarak nitelendirirken, Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo ve hükümet üyelerinin can güvenliğinden ordunun sorumluğu olduğu mesajı yayımladı ve orduya kışlaya dönmesi ve cumhuriyetin sürdürülmesi yolunda çağrıda bulundu.

BM: ÇATIŞMA BİR AN ÖNCE SONA ERMELİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sözcülerinden Farhan Haq ise açıklamasında, "Genel Sekreter Guterres, Bissau'daki şiddetli çatışma haberlerinden derin endişe duyuyor. Guterres, çatışmanın bir an önce sona ermesini ve ülkenin demokratik kurumlarına tam saygı gösterilmesini istiyor" dedi.

Gine Bissau’nun 1947 yılında Portekiz’den bağımsızlığını ilan edip ayrılmasından bu yana 9 darbe gerçekleştirilmişti.

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#Gine Bissau#Darbe Girişimi#ECOWAS

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