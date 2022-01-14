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Gideli 10 yıl oldu... Tatar: Denktaş’ın izinden ayrılmayacağız

#Rauf Denktaş#KKTC#Anma
Gideli 10 yıl oldu... Tatar: Denktaş’ın izinden ayrılmayacağız

Kıbrıs Türkleri’nin efsanevi lideri, KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, ölümünün 10’uncu yıldönümünde bir dizi etkinlikle anıldı.

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’daki kabri başında düzenlenen törende, Denktaş’ın vasiyeti gereği, Kıbrıs sorununda iki ayrı devletle çözüm sözü verdi.

OĞUL DENKTAŞ’TAN SİTEM

Denktaş ailesi ve devlet erkanının katıldığı törende ilk sözü oğlu Serdar Denktaş aldı. Denktaş, babasının 10 yıldır tamamlanmayan anıt mezarından büyük üzüntü duyduğunu belirtti ve “Bugünün yöneticileri olarak yılda bir kez özür dilemeliyiz. Bugünleri çok daha iyi yaşamamız için verilen bir mücadeleyi layığıyla karşılayamadık. Ümit ediyorum ki, gelecek yıldönümünde anıt mezarın geriye kalan tarafı da tamamlanır” dedi.

Gideli 10 yıl oldu... Tatar: Denktaş’ın izinden ayrılmayacağız

VASİYETİ BAĞIMSIZ KKTC

Ersin Tatar ise “Rauf Denktaş, denildiğinde ilk akla gelen, bağımsızlıktır, egemenliktir, devlettir. ‘Anavatanımıza, Türkiye sıkı sıkı sarılmaktan asla vazgeçmeyin’ son sözleri oldu. Vasiyet bunlardı. Biz bu vasiyeti yerine getiriyoruz” diye konuştu.

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TÜRKİYE’DEN ANMA MESAJLARI

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanlığı, Denktaş’ın ölüm yıldönümüyle ilgili mesaj yayınladı. Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “Kıbrıs davasının yılmaz savunucusu, KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı vefatının 10’uncu yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum” dedi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ise Denktaş’ın ‘dirayetli liderliği hafızalardaki yerini daima koruyacaktır” denildi.

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