Geriye sadece iyilik kaldı: Savaşın ortasında bir misafirperverlik hikayesi

Artan jeopolitik gerilimlerin ortasında İran'dan gelen bir video, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde, İsrail füze saldırıları nedeniyle dairesi büyük ölçüde yıkılan yaşlı bir adamın, tüm kayıplarına rağmen film ekibine gösterdiği misafirperverlik dikkat çekti. Adam, harabeye dönen evinde kameramanları sıcak bir şekilde karşılayarak, elinde kalan az miktardaki yiyeceği film ekibiyle paylaştı.

Yaşlı adamın görüntüsü, İran'ın Bulgaristan Büyükelçiliği tarafından X platformunda paylaşıldı. Büyükelçilik, videoyu "Evi savaş nedeniyle harabe halinde olmasına rağmen, kameramanı sıcak bir şekilde karşılıyor ve ona yemek ikram ediyor. İran'da en şiddetli yıkımlarda bile nezaketin hayatta kaldığının güçlü bir hatırlatıcısı" notuyla yayınladı.

EVİ HARABEYE DÖNMÜŞ ADAMIN İKRAMI

Viral olan görüntülerde yaşlı adamın evinin büyük bir kısmının yıkıldığı, sadece çatının ve bazı duvarların ayakta kaldığı görülüyor. Televizyon ve buzdolabı gibi bazı eşyalar enkazdan kurtulmuş olsa da dairenin neredeyse tamamı harabe durumunda bulunuyor.

Tüm bu yıkıma rağmen yaşlı adam, kendisini filme alan ekip üyelerine kapısını açıyor. Adam daha sonra buzdolabına yöneliyor. Kendisi de derin bir kaybın içindeyken, elinde kalan az miktardaki yiyeceği çıkararak ekibe ikram ediyor.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre film ekibi, İran'daki bir apartman kompleksinde ABD ve İsrail bombardımanının yol açtığı hasarı belgelemek için bölgeye gitmişti.

SOSYAL MEDYADA DUYGUSAL TEPKİLER

Video, sosyal medya platformlarında kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. Bir kullanıcı, "Bu kalbimi kırdı! Bana Afganistan'daki halkımı hatırlattı. Aynı misafirperverlik. En karanlık günlerinde bile aynı iyilik. Savaş kışkırtıcılarının varlığına rağmen, onun gibi insanlar sayesinde dünya hala güzel" yorumunda bulundu.

Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise "İranlılar harika" ifadesini kullanırken, bir paylaşımda "Onun gibi insanlar daha iyi bir dünyada yaşamayı hak ediyor" yorumuna yer verildi. Sosyal medyadaki paylaşımlarda, savaşın gölgesinde bile insani değerlerin varlığını sürdürdüğüne dikkat çekildi.