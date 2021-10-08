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Gerilimi tırmandıran haber: ABD Tayvan askerlerini gizlice eğitiyor

#ABD#Tayvan#Çin
Gerilimi tırmandıran haber: ABD Tayvan askerlerini gizlice eğitiyor

ABD'den gelen özel bir birliğin bir yıldır gizlice Tayvan kuvvetlerine eğitim verdiği ortaya çıktı. Dünya gündemine bomba gibi düşen haber sonrası ABD, Çin ve Tayvan'dan açıklamalar peş peşe geldi.

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Çin ve Tayvan arasındaki gerilim  her geçen gün biraz daha tırmanırken dün gelen yeni bir bilgi ortalığı tamamen karıştırdı. ABD özel kuvvetleri ve deniz piyadelerinden oluşan bir birliğin bir yıldır Tayvan'daki yerel kuvvetleri gizlice eğittiği ortaya çıktı.

BİR YILDIR TAYVAN KUVVETLERİNİ EĞİTİYORLAR

Wall Street Journal'ın dünyaya duyurduğu habere göre, yaklaşık iki düzine ABD özel kuvvet askeri ve belirsiz sayıda deniz piyadesi şu anda Tayvan kuvvetlerine eğitim veriyor. Eğitmenler ilk olarak Trump yönetimi tarafından Tayvan'a gönderildi. Pentagon'dan ismi açıklanmayan bir yetkili ise AFP'ye sayı vererek 20 özel harekat ve konvansiyonel kuvvetlerden oluşan bir birliğin ülkede bir yıldan az süredir yer aldığını ve bazı eğitmenlerin belirli aralıklarla ülkeye girip çıktığını belirtti.

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AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

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Çin Dışişleri Bakanlığı haberin hemen peşinden bir açıklama yaparak ABD'yi Tayvan'a askeri yardımı durdurmaya çağıran bir bildiri yayınladı. Açıklamada, “Çin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli tüm adımları atacak” denildi.

Tayvan tarafından gelen açıklamada ise "Askeri çatışma istemiyoruz. Tayvan komşularıyla barışçıl, istikrarlı, öngörülebilir ve karşılıklı yarar sağlayan bir birlikte yaşamayı umuyor. Ancak özgürlüğümüzü savunmak için ne gerekiyorsa yapacağız.” ifadeleri yer aldı.

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PENTAGON VE DIŞİŞLERİ: DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Pentagon sözcüsü John Supple, haber hakkında doğrudan yorumda bulunmadı ancak “Tayvan'a olan desteğimiz ve savunma ilişkimiz, Çin'den gelen mevcut tehdide karşı uyumlu olmaya devam ediyor” dedi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price ise ABD’nin Çin’in Tayvan sınırları yakınlarındaki askeri faaliyetleri konusunda oldukça endişeli olduğunu vurgulayarak “Çin’in Tayvan yakınlarındaki kışkırtıcı askeri eylemlerinden çok endişe duyuyoruz. Bu faaliyetler istikrarı bozuyor, risk taşıyor, bölgesel barış ve istikrarı baltalıyor. Pekin'i Tayvan'a karşı askeri, diplomatik, ekonomik baskı ve zorlamalarına son vermeye çağırıyoruz” dedi.

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HABER TAM DA GERİLİMİN TIRMANDIĞI SIRA GELDİ

Hint-Pasifik'te iki ülke arasındaki gerilim günlerdir dünya gündeminde. Çin, Ekim ayının ilk dört günü boyunca bombardıman uçakları ve savaş uçakları da dahil olmak üzere yaklaşık 150 askeri uçağı Tayvan'ın hava savunma bölgesine uçurdu. ABD'nin Tayvan'daki askeri varlığı ile ilgili son haber bölgedeki yükselen tansiyona tuz biber oldu. Gözler Çin'in atacağı karşı adıma çevrilmiş durumda. 

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#ABD#Tayvan#Çin