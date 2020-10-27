Gerilimi sürdürüyor

Macron’un, aşırı sağdan oy kapma hedefinin de etkisiyle, tavrında değişiklik sinyali vermemesi sadece Fransa ile Müslüman dünyası arasında değil Batı ile Müslüman dünyası arasında da gerginliği tırmandırmaya başlayan bir hal aldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Macron’un tavrına çok sert vurgularla verdiği tepki sonrasında Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında da yeni bir gerilim hattının oluşmaya başladığının sinyalleri geliyor.

PARİS: BOYKOT ETMEYİN

“Hz. Muhammed karikatürlerinden vazgeçmeyecekleri” vurgusu büyük tepki çeken Macron’un, Müslüman ülkelerde oluşmaya başlayan protesto eylemleri karşısında “Asla pes etmeyeceğiz” vurgusunu öne çıkaran bir paylaşım yapması kamplaşmayı daha da arttırıcı etki yarattı. Fransa’ya boykot çağrıları ise Paris’i rahatsız etti. Fransa, boykot yaklaşımının hiçbir dayanağı olmadığını savunarak Arap ülkelerine, boykota yönelik kampanyaları önlemeleri çağrısında bulundu.

AB DE MÜDAHİL OLDU

Daha önce yaşanan benzer gerginlikler Türkiye ile Fransa arasında kalmıştı. Bu kez Fransa’nın, iki ülke ilişkilerinin tarihinde ilk kez Ankara Büyükelçisi’ni danışmalarda bulunmak üzere Paris’e çağırmasının ardından AB de gelişmelere müdahil oldu. AB kurumlarının ve bazı üye ülkelerin liderleri, üyeler arası dayanışma ilkesi çerçevesinde Macron’u destekleyen mesajlar verdiler. Fransa’nın AB’de Ankara’yı rahatsız edecek diplomatik manevralarını yoğunlaştırması bekleniyor. Brüksel ile başkentler arasındaki temas trafiği de yoğunlaştı. Gerginlikle birlikte Türkiye’nin AB’yle pozitif gündemden yana olmadığı algısı güçlenmeye başladı.