Gerilim yine tÄ±rmandÄ± Wagner lider Rusya Savunma BakanÄ± ile dalga geÃ§ti...

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Ukrayna savaÅŸÄ±nda aktif rol oynayan paralÄ± asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin ile Kremlin yÃ¶netimi arasÄ±nda bir sÃ¼redir adÄ± konmayan bir gerilim sÃ¶z konusu.

"UKRAYNA BAÅžARILI OLUYOR"

Prigojin geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde sert bir aÃ§Ä±klama yaparak mÃ¼himmat eksikliÄŸi nedeni ile Bakhmut'tan Ã§ekileceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Rus ordusunun mÃ¼himmat desteÄŸini artÄ±rma sÃ¶zÃ¼ vermesi ile cepheye geri dÃ¶nen Wagner lideri, savaÅŸta yer almasÄ±na raÄŸmen eleÅŸtirilerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Prigojin yaptÄ±ÄŸÄ± son aÃ§Ä±klamada Bakhmut'ta durumun kÃ¶tÃ¼ye gittiÄŸini kabul ederek, "Ukrayna karÅŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±na tÃ¼m hÄ±zÄ± ile devam ediyor ve ne yazÄ±k ki bazÄ± yerlerde baÅŸarÄ±lÄ± oluyor" ifadelerini kullandÄ±.



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"Bakhmut'un kanatlarÄ±ndaki durum tahmin edilen en kÃ¶tÃ¼ senaryoya gÃ¶re geliÅŸiyor." diyen Wagner lideri bu kez hedefine Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu'yu koydu.

Rus Savunma BakanÄ±'nÄ±n mÃ¼hendislik alanÄ±ndaki sivil geÃ§miÅŸiyle dalga geÃ§en Prigojin, gerilimi tÄ±rmandÄ±ran aÃ§Ä±klamasÄ±nda Åžoygu'ya "SÃ¼per uzun deneyiminizi gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurarak, lÃ¼tfen Bakhmut'a gelebilir misiniz?" diye sordu.

ÃœST DÃœZEY Ä°SÄ°MLERE AÄžIR Ä°THAMLARDA BULUNUYOR

Prigojin son dÃ¶nemdeki aÃ§Ä±klamalarÄ±nda Rus yÃ¶netiminin Ã¼st dÃ¼zey isimlerine ve Ã¼st dÃ¼zey komuta kademesine aÄŸÄ±r ithamlarda bulunuyor.

Wagner lideri Bakhmut'tan Ã§ekileceÄŸini duyurduÄŸu aÃ§Ä±klamasÄ±nda yine Åžoygu'yu hedef alarak "Åžoygu! Gerasimov! Cephane nerede?... Askerlerim buraya gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak geldiler ve maun ofislerinizde ÅŸiÅŸmanlamanÄ±z iÃ§in Ã¶ldÃ¼ler" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.Â

Kremlin ile Wagner grubu arasÄ±ndaki gerilim bugÃ¼n yine BatÄ± medyasÄ±nÄ±n manÅŸetlerini sÃ¼slerken, Moskova Ukrayna'nÄ±n Bakhmut'ta karÅŸÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediÄŸine dair haberleri yalanlÄ±yor ve cephe hattÄ±nÄ±n kontrol altÄ±nda olduÄŸunu iddia ediyor.

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Ukrayna Lideri Zelenski de bÃ¶lgede karÅŸÄ± saldÄ±rÄ±ya geÃ§mek iÃ§in zaman gerektiÄŸini vurgulasa da askeri analisteler Ukrayna'nÄ±n Bakhmut'taki ilerleyiÅŸini doÄŸruluyor.



Kremlin yanlÄ±sÄ± UkraynalÄ± blog yazarÄ± Anatoly Shariy, Putin'in gÃ¼Ã§lerinin mevzilerini korumak iÃ§in savaÅŸmak yerine geri Ã§ekildiÄŸini ve mevzilerini terk ettiÄŸini iddia ederken, sosyal medyada yayÄ±nlanan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler bu iddiayÄ± doÄŸruluyor.

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde dÃ¼nya Ã§apÄ±nda viral hale gelen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde Rus askerlerinin Bakhmut'taki Ã§atÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda pusuya dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ve kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.