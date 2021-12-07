Gerilim tırmanıyor! Çin'den ABD'ye sert cevap

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Beyaz Saray, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve diğer bölgelerdeki insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulanacağını açıklamıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, konuya ilişkin "Çin'in Sincan'da işlediği insanlığa karşı suçlar ve diğer insan hakları ihlalleri nedeniyle 2022 Pekin Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na hiçbir diplomatik ya da resmi heyet göndermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

ABD'nin hamlesine bugün Çin'den sert bir yanıt geldi.Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Pekin'deki 2022 Kış Olimpiyatları'nı "bozmaya" çalıştığını belirterek, Washington'un etkinliği diplomatik boykot etme kararına tepki gösterdi.

Bakanlık, boykotun başarısızlığa mahkum olduğunu vurgulayarak, hareketin yalnızca Amerika'nın ahlaki otoritesinin ve güvenilirliğinin kaybına yol açacağını söyledi.