Gerilim had safhada! Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ilkler yaşandı: Almanya'dan ilk açıklama

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 1000. gün geride kalırken, iki ülkede savaşta bir ilki gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güçlenmiş nükleer doktrinini imzalamasının ardından Ukrayna, ABD'den tedarik edilen ATACMS füzelerini sınırdan 115 km uzaklıktaki Rus hedeflerini vurduğu açıkladı.

Ukrayna daha sonra, İngiltere'nin gönderdiği Storm Shadow füzelerini Rusya içerisinde kullandığını açıkladı. Ukrayna'nın Batı destekli saldırılarına Rusya'nın cevabı gecikmedi.

Rusya lideri Putin, Rusya topraklarının ABD ve İngiliz yapımı füzelerle vurulmasına kıtalararası arası balistik füze ile cevap verdiklerini ulusa sesleniş konuşması sırasında duyurdu.

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Putin konuşmasında, “Rusya, Güney Makine İmalat Tesisi'ne (Yujmaş) nükleer olmayan hipersonik donanımlı bir balistik füze ile saldırı düzenledi ve hedef başarıyla vuruldu. Oreşnik füzesinin kullanılması, ABD’nin orta ve kısa menzilli füzeler üretme ve konuşlandırma planlarına bir cevaptır” dedi.

Putin konuşmasına “ABD tüm dünyayı küresel bir çatışmaya doğru itiyor. ABD'nin 2019 yılında orta ve kısa menzilli füzelerin ortadan kaldırılmasına ilişkin anlaşmayı zorlama bir bahaneyle tek taraflı olarak feshederek hata yaptığına inanıyoruz” sözleriyle devam etti.

Putin ayrıca, “Batı'nın Ukrayna'da kışkırttığı çatışmayı tırmandırmaya devam eden ABD ve NATO müttefikleri, daha önce Rusya Federasyonu topraklarında uzun menzilli stratejik silah sistemlerinin kullanılmasına izin verdiklerini açıklamışlardı. Daha önce de vurguladığımız gibi Batılıların kışkırtmalarıyla başlayan Ukrayna’daki çatışma küresel bir nitelik kazandı” ifadelerini kullandı.

ALMANYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Yaşanan olayların ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bölgede yükselen gerilime ilişkin açıklama yaptı.

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Scholz, Rusya'nın Ukrayna'yı vurmak için balistik füze kullanmasını savaşta "korkunç bir tırmanış" olarak niteledi.

Balistik füzenin konuşlandırılmasının "Bu savaşın ne kadar tehlikeli olduğunu gösterdi" diyen Scholz, "Putin'in Ukrayna topraklarını kullanmak için orta menzilli füzeyi kullanması gerilimi arttırmıştır" dedi.

UKRAYNA MECLİSİ OTURUMLARI İPTAL ETTİ

Yaşanan sıcak gelişmeler sonrası Ukrayna'dan yeni bir tedbir kararı geldi. Ukrayna parlamentosu olası Rusya saldırı nedeni ile oturumları iptal etti. Bir sonraki oturumun Aralık ayında yapılacağı öğrenildi.