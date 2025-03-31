Geri sayım başladı, o tarihe dikkat! Büyük patlamalara neden olabilir

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Evren, her anında keşfetmeye değer sırlarla dolu. Yıldızlar, gezegenler ve gök cisimleri, gökyüzünü her gece farklı bir hikâye ile süslüyor. Her biri, izleyicilerine benzersiz bir gösteri sunuyor. Her biri, kendi zamanında ve mekânında, izleyicilerine farklı bir hikâye anlatıyor.



Bu muazzam gösterinin bir parçası olmak, doğanın sunduğu en özel anları yaşamak demek. Nisan ayı ise gökyüzü gözlemcileri için adeta bir kutlama dönemi. Ay, gezegenler ve meteorlar, gökyüzünü süsleyerek astronomi meraklılarına ve doğa severlere unutulmaz bir nisan ayı yaşatacak.



‘YEDİ KIZ KARDEŞLER’ OLARAK BİLİNİYOR

1 Nisan: Ay, Ülker Yıldız Kümesi’ni ziyaret ediyor



1 Nisan gecesi, Ay, Boğa takımyıldızındaki Ülker yıldız kümesinin hemen yanından geçecek. Ülker, çıplak gözle kolayca görülebilen en parlak yıldız kümelerinden biri olup, ‘Yedi Kız Kardeşler’ olarak da biliniyor.



Bu küme, yaklaşık 410 ışık yılı uzaklıkta ve 1000'den fazla yıldız içeriyor, ancak bunlardan sadece altı tanesi çıplak gözle görülebilecek kadar parlak. Ülker, 100 milyon yıldan daha az yaşında olduğu tahmin edilen genç yıldızlardan oluşuyor ve bunlar, dünyadan gözlemlendiğinde parlak mavi renkleriyle dikkat çekiyor.



Bu özel geçiş sırasında, hilal şeklindeki Ay’ın görüntüsü, Ülker’in ışıklarıyla birleşerek büyüleyici bir manzara oluşturacak. Bu olay hem astronomi meraklıları hem de sıradan gözlemciler için etkileyici bir fırsat sunuyor.







AY DÜNYADAN EN UZAK NOKTASINA ULAŞARAK SÖNÜK HALE GELECEK

13 Nisan: Pembe Ay ve Mikro Ay görünümü



Nisanın dolunayı, ‘Pembe Ay’ olarak adlandırılacak. Ancak, bu isim Ay’ın renginden değil, zamanlamasından kaynaklanıyor. Çiftçilerin takvimine göre, bu isim ilkbaharın erken döneminde çiçeklenen yosun pembesi sürüngen floksasına atıfta bulunuyor. 13 Nisan’daki bu dolunay aynı zamanda bir mikro ay olacak, yani Ay dünyadan en uzak noktasına ulaşarak normalden daha küçük ve daha sönük hale gelecek.



Ay, yaklaşık 252 mil (yaklaşık 405,6 kilometre) uzaklığa ulaşarak, gökyüzünde olağanüstü bir manzara yaratacak. Mikro aylar, süper ayların tersine, Ay’ın daha küçük ve daha zayıf görünmesini sağlar. Bu özellik, teleskopla veya çıplak gözle yapılan gözlemler için çok ilginç olabilir, çünkü Ay’ın yüzeyi, daha önce hiç olmadığı kadar belirginleşmiş küçük detaylarla gözlemlenebilir. Ayrıca, ‘Pembe Ay’ isminin kökeni, halk arasında eski zamanlardan gelen geleneklere dayandığı için, bu olay tarihsel bir öneme de sahip.





SIRA DIŞI BİR GÖSTERİ

ÇOK ETKİLEYİCİ

1922 VE 1980’DE PATLAMALAR GÖRÜLMÜŞTÜ

GÜLEN BİR YÜZ ŞEKLİNİ ALACAK

YILDIZ ŞÖLENİ