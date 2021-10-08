Geri itmeleri inkâr ediyorlardı yine yakalandılar

Haberin Devamı

Türkiye’nin Ege Denizi’ndeki mülteci geçişlerinde defalarca görüntülerle tespit ettiği geri itmeleri sürekli olarak inkâr eden Yunanistan, bir kez daha yakalandı. Avrupa’nın yedi ülkesinden aralarında Alman ARD ve Der Spiegel ile Fransız Liberation’un da bulunduğu sekiz medya organının sekiz ay süren araştırma sonucunda elde ettiği görüntüler ve tanıklıklar; Yunanistan, Hırvatistan ve Romanya kolluk güçlerinin geri itme yaptığını gözler önüne serdi. Haberler, Türkiye’nin geri itmeler konusundaki haklılığının da teyidi niteliğinde. Elde edilen veriler geri itmelerde bir sapmadan ziyade devletler tarafından belirlenmiş bir stratejinin söz konusu olduğuna işaret ediyor. Mart 2020’den bu yana Yunan sahil güvenlik unsurlarının Ege Denizi’nde geri itme yaptığı 635 video belirlendi. İlgili medya haberlerinde, bunların 15’inde maskeli görevliler bulunduğu ve 10 Haziran 2020 tarihli bir videoda bir görevlinin üniformasında Yunan Özel Harekât arması görüldüğü bilgisi yer alıyor. Geri itmelerin çoğu zaman sözlü emirlere bağlı olarak yapıldığı da ulaşılan bilgiler arasında yer alıyor.

Haberin Devamı

ŞİDDET UYGULANIYOR

Hırvatistan ile Bosna-Hersek sınırında da yine maskeli ve üniformalı güvenlik birimlerinin mültecilere şiddet uygulayarak geri itme yaptıkları kayıtlara geçti. Liberation’a konuşan bir Hırvat polis, çok revaçta ve kod adı “Koridor” olan bu göreve katılanlara maaşlarına ek olarak ayda 400 Euro ödendiğini dile getiriyor. Bosna-Hersek sınır görevlileri de aynı gazeteye, “Bazı grupları o kadar şiddetli dövdüler ki hastaneye kaldırıldılar” dedi. Sıbristan’ın kuzey doğusundaki Majdan’dan Romanya’ya geçen mültecilerin de bu ülkenin polislerince kovalandıkları, mültecilere şiddet ve sindirme uygulandığı haberlere yansıdı. Liberation’a konuşan hem Rumen hem Sırp polisler, tekrar geçişleri engellemek için sınırın Romanya tarafında şiddet uygulandığını ve kurallara aykırı metotlara başvurulduğunu teyit ettiler.

AB SORUŞTURMA İSTİYOR

Daha önce de benzer gazete haberleri ve raporlarla karşı karşıya kalan Avrupa Birliği Komisyonu, bazı dış sınırlarda bu tür uygulamalara başvurulmasının önüne geçilmesini sağlamakta zorlanıyor. AB Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, son haberlerden sonra Yunanistan konusunda daha endişeli olduğunu ve soruşturma yapılması gerektiğini söyledi.

NAZİLA’NIN DRAMI

Haberin Devamı

Alman Spiegel, Afganistan doğumlu 16 yaşındaki Nazila’nın hikâyesini haberleştirdi. Üç yıl önce İran’dan yola çıkarak Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki Moria mülteci kampına gelen, şimdi ise kardeşleriyle Hırvatistan sınırında bekleyişini sürdüren Nazila, sınırı geçmeye çalışırlarken maskeli kişilerin abisini coplarla dövdüğünü ve cep telefonunu aldıklarını anlattı. Nazila ve ailesinin Hırvatistan’a geçiş çabasını görüntüleyen gazeteciler, “mültecilerin üzerlerine kırmızı boya sürerek kan gibi göstermeye çalıştıklarını” iddİa eden Hırvat makamlarının yalanlarını ortaya çıkardı, mültecilerin şiddete maruz kaldıklarını tespit etti.