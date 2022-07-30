Geri itmelerde Frontex işbirliği yapmış

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Özellikle Türkiye’nin belge ve görüntüleriyle ortaya koymasına rağmen Ege Denizi’ndeki geri itmeleri Brüksel’deki bazı yetkilileri bile kızdıracak bir pişkinlikle inkâr etmeyi sürdüren Yunanistan bir kez daha köşeye sıkıştı. İhlalleri detaylı bir biçimde resmi kayıtlara geçen Atina, bu kez sanık sandalyesinde yalnız değil. Yıllardır, “görmedim, duymadım” politikası izleyen Avrupa Birliği’nin dış sınırların korunmasında görevli birimi olan Frontex’in de kural ihlallerinde Yunanistan’a kalkan olduğu teyit edildi.

İSTİFA ETMİŞTİ

AB’nin yolsuzlukla mücadele birimi OLAF’ın hazırladığı rapor, Frontex’in, Atina’nın ihlallerine göz yummakla kalmayıp bunların üzerini örttüğünü de gözler önüne seriyor. Kurumun bu yaklaşımında, Yunan asıllı AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas’ın desteğine sahip olan ancak hakkındaki suçlamalar nedeniyle istifa etmek zorunda kalan Fransız Direktör Fabrice Leggeri’nin büyük rolü olduğu anlaşılıyor.

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RAPORDA NELER VAR

OLAF’ın Alman Der Spiegel ve Fransız Le Monde’un da olduğu Avrupa medyasına sızdırılan 129 sayfalık raporunda öne çıkan tespitler şunlar:

- Atina, kural dışı bir teknik olan geri itmeleri, göçmenleri caydırma amacıyla yoğun şekilde kullandı. Frontex geri itmeler konusunda detaylı bilgiye sahipti.

- Frontex’te, Türkiye’ye karşı “savaşında” Yunanistan’ın desteklenmesi gerektiği anlayışı hâkimdi. Kurumda, geri itmeler konusunda iç soruşturma açılması yasaktı.

- 2021’de, Türkiye’nin Polonya Büyükelçiliği tarafından Frontex’in merkezine iletilen yeni veriler ışığında iç soruşturma açılması önerisi kabul görmedi.

FRONTEX FİNANSE ETMİŞ

- Nisan-Aralık 2020 arasında Frontex’in de finanse ettiği en az altı gemi onlarca geri itme yaptı.

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- Frontex’in iki birimi Nisan 2020’den bu yana geri itmelere ve Yunan polisinin göçmenlere kötü muamelede bulunduğuna ilişkin iddiaların inanılır ve kuvvetle muhtemel olduğu yönünde görüş bildirdi.

- 5 Ağustos 2020’de bir Frontex uçağı, içinde 30 göçmen olan bir şişme botun CPB 137 kodlu Yunan sahil güvenlik gemisi tarafından Türk karasularına doğru çekilmesine şahit oldu. Yunan makamlarının talebiyle uçak herhangi bir aktivitenin olmadığı başka bir bölgeye yönlendirildi.