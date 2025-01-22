Gergin dua töreni: Trump'ı öfkelendiren piskopos! 'İğrenç' dedi ve özür beklediğini açıkladı

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi Washington’daki Ulusal Katedral’de geleneksel olarak düzenlenen dua törenine katıldıkları sırada, töreni yöneten piskopos Mariann Edgar Budde, yeni başkandan “göçmen ailelere, LGBTQ bireylere ve trans çocuklara” merhamet göstermesini istedi.



Göçmenler konusunda sert bir tutum izlemesi beklenen başkana seslenen piskopos "Sizi ekinlerimizi toplayan, ofis binalarımızı temizleyen, kümes hayvanı çiftliklerinde ve et paketleme tesislerinde çalışan, restoranlarda bulaşıkları yıkayan ve hastanelerde gece vardiyasında çalışan insanlara karşı şefkat göstermeye çağırıyorum" dedi ve ekledi; "Göçmenlerin büyük çoğunluğu suçlu değil. Vergilerini ödüyorlar ve iyi komşular."



"İYİ BİR TÖREN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Haberin Devamı

Trump, törenden ayrılırken yaptığı açıklamada, "Dua töreni çok heyecan verici değildi değil mi? İyi bir tören olduğunu düşünmüyorum. Daha iyisini yapabilirlerdi." diyerek rahatsızlığını dile getirdi.

ABD'li milyarder Elon Musk da X'ten yaptığı paylaşımda, piskopos Budde'nin ifadelerine tepki gösterdi.



Bugün dünya basınında yer alan haberlerde dua töreninden görüntüler ön plana çıktı. İngiliz Telgraph gazetesi Trump'ın piskopos tarafından pusuya düşürüldüğünü yazarken, Guardian piskoposun sözlerinin salonda soğuk bir hava yarattığını belirtti.

France 24 ise çok daha sert bir başlık kullandı ve piskoposun Trump'a ders verdiğini yazdı.



Haberin Devamı

Bugün Truth Social platformundan yeni bir açıklama yapan ABD başkanı, piskoposu “iğrenç” olarak nitelendirdi ve özür beklediğini açıkladı.

“Salı sabahı Ulusal Dua Töreninde konuşan sözde Piskopos, radikal solcu bir Trump düşmanıydı” diyen ABD başkanı sözlerine şöyle devam etti;

“Kilisesini çok nezaketsiz bir şekilde siyaset dünyasına soktu. Uygunsuz ifadelerinin yanı sıra, tören çok sönüktü. İşinde pek de iyi değil! Kendisi ve kilisesi halka bir özür borçlu!"

Haberin Devamı

Trump , ikinci kez başkanlık yemini ettikten hemen sonra ülkeye sığınmacıların girişini askıya alma ve ülkeye yasadışı yollarla giren göçmenleri sınır dışı etme yönünde önlemler açıkladı.

Başkan ayrıca ülkede "kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin" tanınacağına ilişkin kararnameyi de dün imzaladı.