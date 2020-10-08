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Dünya
Rıza ÖZEL / AĞDAM
Haber Giriş: 08.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Gerekirse biz de savaşırız’

Rıza Özel
Rıza Özel
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Rıza Özel
Rıza Özel
‘Gerekirse biz de savaşırız’
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Ermenistan’ın bombalı saldırıları Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor.

Hındristan kasabasında Ermenistan bombardımanından kaçarak okula yerleşen Sultankızı Elmira Kerimova, Leyla Seferova ve Gülmira Kerimli gerekirse erkeklerle omuz omuza savaşmaya hazır: “Erkeklerimiz savaşta. Bu bizim son savaşımız. Karabağ’ı bırakmayacağız. Vatan topraklarına geri döneceğiz. İhtiyaç olursa bizde cephenin en önüne gideriz.”

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Rıza Özel
Rıza Özel
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