‘Gerekirse biz de savaşırız’

Hındristan kasabasında Ermenistan bombardımanından kaçarak okula yerleşen Sultankızı Elmira Kerimova, Leyla Seferova ve Gülmira Kerimli gerekirse erkeklerle omuz omuza savaşmaya hazır: “Erkeklerimiz savaşta. Bu bizim son savaşımız. Karabağ’ı bırakmayacağız. Vatan topraklarına geri döneceğiz. İhtiyaç olursa bizde cephenin en önüne gideriz.”